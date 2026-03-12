В Украине могут изменить правила для водителей 65+: что предусматривает новый законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает введение возрастных ограничений для водителей и изменение порядка выдачи и действия водительских удостоверений. В частности, документ предлагает регулярные медицинские осмотры для водителей старшего возраста и сокращение срока действия их водительских прав.

Об этом говорится в законопроекте №8082 о внесении изменений в закон Украины "О дорожном движении", который зарегистрирован в Верховная Рада Украины.

Как пишет издание Blik, ссылаясь на проект закона, после достижения 65 лет водители будут обязаны регулярно подтверждать пригодность к управлению транспортом. В частности, им придется каждые пять лет проходить медицинский осмотр и обновлять водительское удостоверение. Кроме стандартной проверки здоровья, предусмотрены также тесты на когнитивные способности — оперативную память, скорость реакции и концентрацию внимания.

Для водителей в возрасте от 70 лет предлагается сократить максимальный срок действия удостоверения до двух лет. В свою очередь лица, которым исполнилось 75 лет, должны будут проходить медицинский осмотр ежегодно и регулярно обновлять водительские документы.

Также в документе говорится, что предложенные изменения будут касаться не только новых водительских удостоверений, но и тех документов, которые были выданы ранее. Так, в случае принятия закона новые правила будут распространяться на всех водителей соответствующего возраста.

Кроме возрастных ограничений, законопроект также уточняет общие правила получения права на управление транспортными средствами. В частности, документ определяет, что удостоверение водителя подтверждает право управлять транспортом определенной категории и выдается на установленный срок, а порядок выдачи и обмена таких удостоверений должен определяться правительством.

Проект закона также детализирует категории транспортных средств и возрастные требования для получения водительских прав. В частности, управлять мопедами и легкими мотоциклами можно будет с 16 лет, автомобилями — с 18 лет, а отдельными видами грузового и пассажирского транспорта — с 21 или 24 лет в зависимости от категории.

Документ определяет и сроки действия водительских удостоверений. Так, для большинства легковых транспортных средств право на управление предоставляется на 10 лет, тогда как для грузового и пассажирского транспорта — на 5 лет. В то же время для лиц, получающих водительское удостоверение впервые, оно будет действовать только два года.

Кроме того, законопроект предусматривает новые правила обмена водительского удостоверения, основания для приостановления или прекращения права на управление транспортом, а также процедуры восстановления этого права. Все данные о водителях и их удостоверениях должны фиксироваться в Едином государственном реестре Министерства внутренних дел.

В случае принятия документ вступит в силу через шесть месяцев после его официального опубликования. При этом водительские удостоверения, выданные до вступления в силу закона, будут оставаться в силе до 19 января 2033 года и могут быть обменены на новые в соответствии с обновленными категориями транспортных средств.

Ранее Фокус писал, что в Украине рассматривали возможность введения системы штрафных баллов для водителей, накопление которых может привести к лишению права управления транспортом. Кроме этого, законодательные инициативы предусматривают повышение штрафов за превышение скорости и уменьшение допустимой погрешности превышения с 20 до 10 км/ч, как это практикуется в большинстве европейских стран.

Впоследствии, в СМИ появлялась информация о возможном введении в Украине системы штрафных баллов для водителей уже с 2026 года. В то же время в патрульной полиции объяснили, что соответствующие законопроекты только находятся на рассмотрении, а сама система пока не введена.