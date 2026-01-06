Штрафные баллы для водителей: в патрульной полиции сделали заявление

В ряде СМИ появилась информация о том, что уже в 2026 году в Украине может быть внедрена система штрафных баллов для водителей.

В частности, речь шла о законопроекте №14133, который предлагает такую меру для нарушителей правил дорожного движения. Однако, по словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошпицкого, эта информация не отвечает действительности.

"В настоящее время существует ряд законопроектов, которые призваны урегулировать этот вопрос и в будущем ввести штрафные баллы по примеру передового опыта зарубежных стран. Однако пока этот вопрос находится на рассмотрении, и штрафные баллы не введены! О таких масштабных нововведениях, мы обязательно сообщим общественность заранее", – подчеркнул он, попросив доверять только проверенным источникам информации.

Законопроект №14133: что о нем известно

Информация о введении штрафных баллов начала распространяться в соцсетях и некоторых СМИ в начале января. Авторы основывались на уже упомянутом законопроекте о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по введению пропорциональности ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств, поданном на рассмотрение Верховной рады 21 октября прошлого года.

Однако последний еще не только не принят, но даже не прошел профильный комитет.

Что же представляет собой система штрафных баллов?

Предполагается, что каждый водитель за регулярные нарушения — превышение скорости, неправильную парковку, проезд на запретный сигнал или создание аварийной ситуации — будет получать определенное количество штрафных баллов.

Например, если водительский стаж больше одного года, для лишения прав достаточно 15 баллов. Если стаж меньше, то и допустимое количество штрафных балов для того, чтобы остаться без водительского удостоверения меньше, – 10 баллов.

Баллы будут накапливаться в индивидуальной истории водителя. Когда их количество достигнет определенного порога, предусмотренного законом, это может стать основанием для временного лишения права управления автомобилем.

Чтобы вернуть права, водителю, даже если у него стаж – десятки лет, придется сдавать и теоретический, и практический экзамены, как это делают те, кто получают водительское удостоверение в первый раз.

Таким образом, система штрафных баллов, по мнению парламентариев, станет инструментом, который позволит влиять не только финансово, но и дисциплинарным образом — через ограничение возможности участвовать в дорожном движении.

В Украине уже пытались ввести такую систему. В период с 2015 по 2020 годы в начале года каждому водителю начисляли 150 баллов, которые списывались за нарушение ПДД. Когда они заканчивались, ему приходилось платить денежный штраф. Широкого распространения она в конце концов так и не получила.

Нынешний же законопроект пока что находится на уровне инициативы, и даже если его рассмотрят в комитетах, обсудят в сессионном зале, одобрят в первом и втором чтении, его подпишет президент и будет проведена техническая подготовка соответствующих систем учета, путь к его реализации на практике будет довольно длительным и вряд ли заработает в 2026-м.

