Новая система штрафов: в Украине водителей будут лишать прав за накопление нарушений

В Украине планируют ввести систему штрафных баллов для водителей, а за их накопление предусмотрено лишение водительского удостоверения. Кроме того, законопроект предусматривает увеличение штрафов за превышение скорости и уменьшение разрешенной погрешности с 20 до 10 км/ч, как в большинстве европейских стран.

Related video

Об этом заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко заявил в эфире программы "Единые новости" на канале Рада. Он пояснил, что нынешние штрафы за превышение скорости в Украине — 340 гривен, а при уплате в течение 10 дней — 170 гривен — не соответствуют современным требованиям и не стимулируют водителей соблюдать правила.

"Эта практика терпит нарушения и отличается от европейских стандартов", — отметил Крейденко.

По его словам, разрешенная погрешность в 20 км/ч негативно влияет на безопасность на дорогах: по статистике Государственной патрульной службы, 41% травм и смертей на дорогах происходит из-за превышения скорости. В новом законопроекте предлагается уменьшить этот порог до 10 км/ч: превышение на 11 км/ч уже будет основанием для наложения штрафа, пропорционального скорости нарушения.

Законопроект предусматривает гибкую систему штрафов: за превышение скорости на 10 км/ч сверх разрешенной суммы штраф составит 340 гривен, а за превышение на более чем 80 км/ч — 3400 гривен. Водители, которые создают сложные или аварийные ситуации из-за превышения скорости, рискуют потерять права на 6-12 месяцев.

В эфире Крейденко рассказал и о принципе работы системы штрафных баллов, которая уже давно используется в Европейском Союзе. Она предусматривает накопление баллов за различные нарушения, в частности превышение скорости, неправильную парковку или создание аварийных ситуаций, а при достижении определенного лимита водитель может потерять удостоверение.

"У нас лихачи могут нарушать каждый день, а законодательство пока не предусматривает дополнительной ответственности. Только высокие штрафы могут их сдержать", — пояснил заместитель председателя комитета.

Кроме этого, законопроект предусматривает расширение сети камер автоматической фиксации, что позволит повысить дисциплину водителей и уменьшить человеческий фактор, который часто вызывает коррупционные риски.

"Прозрачное наказание и комплексная практика из Европы позволяет значительно уменьшить количество травм и смертей на дорогах", — отметил Крейденко.

Сейчас законопроект №13314 находится на рассмотрении профильного комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной политики, после чего его планируют вынести на голосование в сессионном зале.

В частности, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, КУоАП предлагается дополнить новой статьей 1226, которая будет определять исключительно нарушения, связанные с превышением установленных ограничений скорости. Предложенная градация штрафов такова:

превышение на >10 км/ч — 340 грн;

20 км/ч — 680 грн;

30 км/ч — 1360 грн;

40 км/ч — 1700 грн;

60 км/ч — 2720 грн;

80 км/ч — 3400 грн.

Если превышение скорости в этих пределах вызывает аварийную ситуацию, водителя могут лишить права управления на срок от 6 месяцев до 1 года. Полномочия по рассмотрению дел и вынесению постановлений за превышение скорости более 10-80 км/ч остаются за Национальной полицией. В то же время составление протоколов за аварийные нарушения возлагается на должностных лиц полиции, а рассмотрение дел и вынесение постановлений — на суды.

Также Фокус писал, что, по исследованию немецкого сайта Verivox, семейные автомобили, как Volvo, Toyota Auris и Skoda Octavia заняли высокие места в рейтинге среди автомобилей, которые получают больше всего штрафных баллов.

Кроме этого, сообщалось, что за первые семь месяцев 2025 года украинские полицейские составили более 82 тысяч протоколов за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.