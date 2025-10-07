Нова система штрафів: в Україні водіїв позбавлятимуть прав за накопичення порушень

В Україні планують запровадити систему штрафних балів для водіїв, а за їх накопичення передбачено позбавлення водійського посвідчення. Крім того, законопроєкт передбачає збільшення штрафів за перевищення швидкості та зменшення дозволеної погрішності з 20 до 10 км/год, як у більшості європейських країн.

Про це заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко заявив в ефірі програми "Єдині новини" на каналі Рада. Він пояснив, що нинішні штрафи за перевищення швидкості в Україні — 340 гривень, а при сплаті протягом 10 днів — 170 гривень — не відповідають сучасним вимогам і не стимулюють водіїв дотримуватися правил.

"Ця практика толерує порушення і відрізняється від європейських стандартів", — зазначив Крейденко.

За його словами, дозволена погрішність у 20 км/год негативно впливає на безпеку на дорогах: за статистикою Державної патрульної служби, 41% травмувань та смертей на дорогах відбувається через перевищення швидкості. У новому законопроєкті пропонується зменшити цей поріг до 10 км/год: перевищення на 11 км/год уже буде підставою для накладення штрафу, пропорційного до швидкості порушення.

Законопроєкт передбачає гнучку систему штрафів: за перевищення швидкості на 10 км/год понад дозволену суму штраф становитиме 340 гривень, а за перевищення на більш ніж 80 км/год — 3400 гривень. Водії, які створюють складні або аварійні ситуації через перевищення швидкості, ризикують втратити права на 6–12 місяців.

В ефірі Крейденко розповів і про принцип роботи системи штрафних балів, яка вже давно використовується в Європейському Союзі. Вона передбачає накопичення балів за різні порушення, зокрема перевищення швидкості, неправильне паркування чи створення аварійних ситуацій, а при досягненні певного ліміту водій може втратити посвідчення.

"У нас ліхачі можуть порушувати кожен день, а законодавство наразі не передбачає додаткової відповідальності. Тільки високі штрафи можуть їх стримати", — пояснив заступник голови комітету.

Крім цього, законопроєкт передбачає розширення мережі камер автоматичної фіксації, що дозволить підвищити дисципліну водіїв та зменшити людський фактор, який часто спричиняє корупційні ризики.

"Прозоре покарання та комплексна практика з Європи дозволяє значно зменшити кількість травм і смертей на дорогах", — зазначив Крейденко.

Наразі законопроєкт №13314 перебуває на розгляді профільного комітету Верховної Ради з питань правоохоронної політики, після чого його планують винести на голосування у сесійній залі.

Зокрема, як йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту, КУпАП пропонується доповнити новою статтею 1226, яка визначатиме виключно порушення, пов’язані з перевищенням встановлених обмежень швидкості. Запропонована градація штрафів така:

перевищення на >10 км/год — 340 грн;

20 км/год — 680 грн;

30 км/год — 1360 грн;

40 км/год — 1700 грн;

60 км/год — 2720 грн;

80 км/год — 3400 грн.

Якщо перевищення швидкості у цих межах спричиняє аварійну ситуацію, водія можуть позбавити права керування на строк від 6 місяців до 1 року. Повноваження щодо розгляду справ та винесення постанов за перевищення швидкості понад 10–80 км/год залишаються за Національною поліцією. Водночас складання протоколів за аварійні порушення покладається на посадових осіб поліції, а розгляд справ і винесення постанов — на суди.

