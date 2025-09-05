Понад 80 тисяч випадків керування напідпитку: де в Україні найбільше нетверезих водіїв

За перші сім місяців 2025 року українські поліціянти склали понад 82 тисячі протоколів за керування транспортом у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Найбільше порушень зафіксовано у Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях, тоді як у Херсонській області показники залишаються найнижчими через обмежений рух транспорту.

Related video

За інформацією видання "Телеграф", яке звернулося з запитом до Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, з січня по липень цього року правоохоронці склали 67 138 протоколів за частиною першою статті 130 КУпАП, що передбачає покарання за керування транспортом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння вперше. Ще 8 170 протоколів оформлено за повторні порушення протягом року (частина друга), а 6 734 — за третє порушення з максимально суворими санкціями (частина третя). Загалом за сім місяців 2025 року в Україні виявили понад 80 тисяч нетверезих водіїв.

Зокрема, штрафи та покарання за статтею 130 КУпАП передбачають:

перше порушення — 17 000 грн штрафу та рік позбавлення права керування;

штрафу та рік позбавлення права керування; повторне порушення — 34 000 грн штрафу, позбавлення прав на три роки або арешт до 10 діб;

штрафу, позбавлення прав на три роки або арешт до 10 діб; третє порушення — 51 000 грн штрафу, позбавлення прав на 10 років або арешт до 15 діб.

Відповідь Національної поліції України на запит "Телеграфу" Фото: Телеграф

Де в Україні найбільше нетверезих водіїв

Як пояснює видання, найбільше протоколів у 2025 році склали в Дніпропетровській (8 247), Харківській (6 974) та Одеській (6 836) областях. Водночас найнижчі показники зафіксовані у Херсонській (690), Івано-Франківській (1 226) та Закарпатській (1 443) областях. Згідно з експертними оцінками, кількість порушень пов’язана з розмірами регіону, густотою населення та інтенсивністю дорожнього руху.

Зокрема, найбільше нетверезих водіїв затримували у березні — 9 779 випадків, найменше — у лютому. У деяких областях спостерігаються різкі коливання: у Запорізькій області кількість протоколів зросла з 516 у січні до 692 у червні, у Рівненській області — з 349 у лютому до 575 у липні.

"Телеграф" також зазначає, що цифри свідчать не лише про кількість порушень, а й про смертельні наслідки. З початку року в ДТП загинуло 1 663 людей, частина аварій сталася за участі п’яних водіїв. Серед резонансних випадків:

29 серпня на Житомирщині водій Audi з 2 проміле алкоголю зіткнувся з вантажівкою, загинув пасажир легковика;

21 лютого на Волині нетверезий водій Mercedes спричинив ДТП за участі трьох авто, загинули двоє людей, 9-річна дівчинка госпіталізована;

8 серпня поблизу Бранів п’яний водій збив двох пішоходів, один загинув;

26 липня у Софіївці нетверезий водій ВАЗу врізався у дерево, загинула 18-річна пасажирка;

2 травня на Полтавщині правоохоронець за кермом службового авто виїхав на зустрічну смугу — загинули двоє людей;

20 липня у Києві працівник прокуратури збив жінку на тротуарі, потерпіла померла, у водія виявили майже два проміле алкоголю.

Також Фокус писав, що нещодавно позашляховик Lexus з’їхав із дороги в кювет і перекинувся, унаслідок чого загинула 72-річна пасажирка, яка сиділа поруч із водієм. У Нацполіції підтвердили цей інцидент і уточнили, що за кермом перебував 53-річний чоловік. Аварія сталася на ділянці автодороги між селами Введенка та Світлодолинське. Хоча офіційно імена учасників ДТП не розголошують, місцеві ЗМІ повідомляють, що водієм був міський голова Рені Ігор Плехо.

Ще одна смертельна аварія, яку висвітлював Фокус, сталася у Києві 29 серпня. Вранці на столичних вулицях зіткнулися два автомобілі — службовий автомобіль поліції з проблисковими маячками перекинувся під час удару. Очевидець зафіксував наслідки ДТП: поліцейське авто лежало на даху, неподалік стояла інша пошкоджена машина, з якою відбулося зіткнення. У результаті аварії загинув працівник правоохоронних органів.