На Одещині в ДТП потрапив мер міста Рені: його з сином доставили в лікарню, є загибла (фото)

У Нацполіції повідомили, що 53-річний водій позашляховика Lexus допустив виїзд із проїжджої частини в кювет з подальшим перекиданням автомобіля. Загинула 72-річна жінка, яка сиділа поруч із водієм.

Автопригода сталася сьогодні, 30 серпня, вдень на автодорозі між населеними пунктами Введенка та Світлодолинське, повідомили у Нацполіції. Імена постраждалих не повідомляли, але місцеві ЗМІ пишуть, що за кермом був мер міста Рені Ігор Плехов.

Ігор Плехов потрапив у ДТП на Одещині

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що 53-річний водій позашляховика Lexus допустив виїзд із проїжджої частини в кювет з подальшим перекиданням автомобіля.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 72-річна жінка, яка перебувала на пасажирському місці. Водія та 5-річного хлопчика, який також знаходився в автівці, доставлено до місцевої лікарні з численними травмами.

"Чоловіка буде перевірено на стан спʼяніння", - зауважили у Нацполіції.

Місцеві ЗМІ повідомили, що загинула мати Плехова, а у його п'ятирічного сина перелам ключиці.

Поліцейські встановлюють всі обставини ДТП. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

