У Харкові Prado зі швидкістю 140 км/год влетів у трамвай: постраждали 8 людей (фото)

Позашляховик Toyota зіткнувся з тролейбусом і автобусом на проспекті Героїв Харкова, постраждали шестеро пасажирів громадського транспорту. За даними соцмереж, водій відмовлявся від огляду медиків, і після ДТП на його місце пересіла пасажирка.

23 серпня у Харкові сталася аварія за участю машини марки Toyota, тролейбуса й автобуса. На місці події працюють слідчі й патрульні, як повідомила пресслужба головного управління Національної поліції у Харківській області.

"Внаслідок аварії постраждали шість пасажирів громадського транспорту, серед яких 16-річна дівчина. Також травмовані водій і пасажир легковика. Усіх потерпілих доставлено до лікарні", — передали у відомстві.

Фото позашляховика, який врізався у громадський транспорт Фото: Поліція Харківської області Фото автобуса, який потрапив у ДТП Фото: Поліція Харківської області

Зараз у поліції працюють над тим, щоб внести дані про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також встановлюють усі обставини аварії.

У соцмережах інформують, що позашляховик влетів у тролейбус, і водій був нетверезим. Зазначається, що Toyota Prado рухався зі швидкістю 140 км/год, і після аварії на місце водія пересіла пасажирка автівки. Чоловік нібито відмовлявся від обстеження медиків, а жінка погодилася на огляд. Очевидець з місця подій розповів, що машина "протаранила" автобус, багато пасажирів якого у важкому стані.

Швидкість, з якою летів Prado, залишилась зафіксованою на спідометрі Фото: Скрін відео

