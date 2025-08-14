Незвична ДТП: сотні пляшок Coca Cola висипалися з фури на трасі Київ–Одеса (фото)

На автодорозі М-05 Київ–Одеса сталася ДТП за участю вантажівки з напівпричепом, що перевозила напої. Причиною інциденту стало розривання колеса, внаслідок чого транспортний засіб зіткнувся з відбійником і перекинувся.

Як повідомляє патрульна поліція Черкаської області, аварія сталася поблизу Умані. Під час руху у тягача Volvo з напівпричепом розірвалося переднє ліве колесо, що призвело до втрати керування. Машина в’їхала у металевий відбійник, перекинулася та зіткнулася з іншим вантажним автомобілем DAF.

За даними поліції, після перекидання вантажівки сотні пляшок Coca Cola опинилися на проїжджій частині, що ускладнило рух транспорту. Попередньо встановлено, що водій перед початком руху не забезпечив належний технічний стан транспортного засобу.

Внаслідок ДТП постраждалих не було, але автомобіль та вантаж отримали значні пошкодження. На місці працювали екіпажі патрульної поліції, які організували безпечний об’їзд та координували рух транспорту.

Інспектори склали на водія Volvo протокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення правил дорожнього руху, що призвело до аварії.

Нагадаємо, траса М-05 Київ–Одеса є однією з найбільш завантажених в Україні, а недотримання технічної справності транспортних засобів та швидкісного режиму часто стають причинами аварій.

