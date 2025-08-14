Необычное ДТП: сотни бутылок Coca Cola высыпались из фуры на трассе Киев-Одесса (фото)

На автодороге М-05 Киев-Одесса произошло ДТП с участием грузовика с полуприцепом, перевозившего напитки. Причиной инцидента стало разрывание колеса, в результате чего транспортное средство столкнулось с отбойником и перевернулось.

Как сообщает патрульная полиция Черкасской области, авария произошла вблизи Умани. Во время движения у тягача Volvo с полуприцепом разорвалось переднее левое колесо, что привело к потере управления. Машина въехала в металлический отбойник, перевернулась и столкнулась с другим грузовым автомобилем DAF.

По данным полиции, после опрокидывания грузовика сотни бутылок Coca Cola оказались на проезжей части, что затруднило движение транспорта. Предварительно установлено, что водитель перед началом движения не обеспечил надлежащее техническое состояние транспортного средства.

В результате ДТП пострадавших не было, но автомобиль и груз получили значительные повреждения. На месте работали экипажи патрульной полиции, которые организовали безопасный объезд и координировали движение транспорта.

Инспекторы составили на водителя Volvo протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях — нарушение правил дорожного движения, что привело к аварии.

Напомним, трасса М-05 Киев-Одесса является одной из самых загруженных в Украине, а несоблюдение технической исправности транспортных средств и скоростного режима часто становятся причинами аварий.

