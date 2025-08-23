В Харькове Prado со скоростью 140 км/ч влетел в трамвай: пострадали 8 человек (фото)
Внедорожник Toyota столкнулся с троллейбусом и автобусом на проспекте Героев Харькова, пострадали шесть пассажиров общественного транспорта. По данным соцсетей, водитель отказывался от осмотра медиков, и после ДТП на его место пересела пассажирка.
23 августа в Харькове произошла авария с участием машины марки Toyota, троллейбуса и автобуса. На месте происшествия работают следователи и патрульные, как сообщила пресс-служба главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
"В результате аварии пострадали шесть пассажиров общественного транспорта, среди которых 16-летняя девушка. Также травмированы водитель и пассажир легковушки. Все пострадавшие доставлены в больницу", — передали в ведомстве.
Сейчас в полиции работают над тем, чтобы внести данные о ДТП в Единый реестр досудебных расследований, а также устанавливают все обстоятельства аварии.
В соцсетях информируют, что внедорожник влетел в троллейбус, и водитель был нетрезв. Отмечается, что Toyota Prado двигался со скоростью 140 км/ч, и после аварии на место водителя пересела пассажирка автомобиля. Мужчина якобы отказывался от обследования медиков, а женщина согласилась на осмотр. Очевидец с места событий рассказал, что машина "протаранила" автобус, многие пассажиры которого в тяжелом состоянии.
Напомним, 21 августа на столичном бульваре Леси Украинки полностью сгорел электрокар Tesla. Пожар с последствиями без шанса на восстановление вызвало ДТП.
Ранее, 14 августа, сообщалось об аварии на трассе М-05 Киев-Одесса. Из-за разрыва колеса грузовик влетел в отбойник и перевернулся, рассыпав по дороге сладкую газировку.