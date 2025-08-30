В Одесской области в ДТП попал мэр города Рени: его с сыном доставили в больницу, есть погибшая (фото)

В Нацполиции сообщили, что 53-летний водитель внедорожника Lexus допустил выезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. Погибла 72-летняя женщина, которая сидела рядом с водителем.

Автопроисшествие произошло сегодня, 30 августа, днем на автодороге между населенными пунктами Введенка и Светлодолинское, сообщили в Нацполиции. Имена пострадавших не сообщали, но местные СМИ пишут, что за рулем был мэр города Рени Игорь Плехов.

Игорь Плехов попал в ДТП в Одесской области

Как отметил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Одесской области Дмитрий Слюта, предварительно установлено, что 53-летний водитель внедорожника Lexus допустил выезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 72-летняя женщина, которая находилась на пассажирском месте. Водитель и 5-летний мальчик, который также находился в машине, доставлены в местную больницу с многочисленными травмами.

"Мужчина будет проверен на состояние опьянения", — отметили в Нацполиции.

Местные СМИ сообщили, что погибла мать Плехова, а у его пятилетнего сына перелом ключицы.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

