Смертельное ДТП в Киеве: перевернулась полицейская машина и погиб правоохранитель (видео)

Утром 29 августа в Киеве столкнулись две машины. Служебное авто, которое ехало с проблесковыми маячками, перевернулось.

Очевидец снял машину полиции, которая лежала на крыше после ДТП. На расстоянии от нее стояла другая разбитая машина, с которой произошло столкновение. Видео опубликовали в Telegram-канале "Труха".

На другом видео из соцсетей видно, что в гражданском авто сработала подушка безопасности для водителя. Люди помогали полицейским выбраться из перевернутой машины.

Пресс-служба полиции Киева сообщила, что авария произошла около 9:10 на перекрестке улиц Ивана Федорова и Каземира Малевича. Машина Renault столкнулась со служебным авто Mitsubishi, которое двигалось с включенными проблесковыми маячками. Полицейская машина перевернулась.

"Правоохранитель, который находился за рулем служебного авто, от полученных травм погиб на месте происшествия, еще три человека получили телесные повреждения, их состояние стабильное", — передали в ведомстве.

На месте ДТП работают сотрудники полиции Киева, работники ГБР и медики. Руководство столичной полиции назначило служебное расследование.

29 августа в Киеве объявлен День траура. В Дарницком районе закончили спасательные работы после массированного обстрела, там погибли 22 человека, четверо из них — дети. Еще один человек погиб в Шевченковском районе. Судьба 8 человек остается неизвестной.