Смертельна ДТП у Києві: перевернулась поліційна машина і загинув правоохоронець (відео)

Зранку 29 серпня у Києві зіткнулися дві машини. Службове авто, яке їхало з проблисковими маячками, перевернулося.

Related video

Очевидець зафільмував машину поліції, яка лежала на даху після ДТП. На відстані від неї стояла інша розбита автівка, з якою відбулося зіткнення. Відео опублікували в Telegram-каналі "Труха".

На іншому відео з соцмереж видно, що у цивільному авто спрацювала подушка безпеки для водія. Люди допомагали поліціянтам вибратися з перевернутої машини.

Пресслужба поліції Києва повідомила, що аварія сталася приблизно о 9:10 на перехресті вулиць Івана Федорова та Казимира Малевича. Машина Renault зіткнулася зі службовим авто Mitsubishi, яке рухалось з увімкненими проблисковими маячками. Поліційна автівка перекинулася.

"Правоохоронець, який перебував за кермом службового авто, від отриманих травм загинув на місці події, ще троє осіб отримали тілесні ушкодження, їхній стан стабільний", — передали у відомстві.

На місці ДТП працюють співробітники поліції Києва, працівники ДБР та медики. Керівництво столичної поліції призначило службове розслідування.

Нагадаємо, 23 серпні у Харкові сталося зіткнення позашляховика Toyota Prado з громадським транспортом, постраждали пасажири тролейбуса й автобуса. У соцмережах повідомляли, що водій був нетверезим і на його місце пересіла пасажирка.

29 серпня у Києві оголошений День жалоби. У Дарницькому районі закінчили рятувальні роботи після масованого обстрілу, там загинули 22 особи, четверо з них — діти. Ще одна людина загинула у Шевченківському районі. Доля 8 людей залишається невідомою.