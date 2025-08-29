На місці російського удару в Дарницькому районі завершено рятувальні роботи: що відомо

У зруйнованій п'ятиповерхівці загинули 22 людей, ще один загиблий – в Шевченківському районі. Доля восьми людей лишається невідомою.

На місці російського удару по житловому будинку в Києві у Дарницькому районі завершилися рятувальні роботи. Триває розбір зруйнованих конструкцій, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Станом на цей час відомо про 22 загиблих тільки в одному цьому місці влучання, серед них чотири дитини. Найменшій дівчинці не виповнилось і трьох років. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", - заявив міністр.

Доля 8 людей лишається невідомою Фото: МВС України

Під час обстрілу Києва в ніч на 28 серпня росіяни вбили 23 людей у Києві. Досі залишається невідомою доля 8 людей. Ще 53 були поранені.

Клименко наголосив, що Росія повинна відповідати за цей удар, як і за всі інші удари по нашій державі, по наших людях та по всіх намаганнях світу завершити цю війну.

"Коли замість дипломатії Росія обирає балістику, продовжує модернізовувати "шахеди" для вбивств та розвиває взаємодію з такими субʼєктами, як Північна Корея, це означає, що світ повинен реагувати відповідно", - заявив міністр.

Він наголосив, що потрібні сильні санкції, сильний тиск та "сильні кроки, щоб вбивці не відчували безкарності".

"Росія розуміє тільки силу, і прояви сили зараз потрібні. Сполучені Штати, Європа, країни "двадцятки" мають цю силу", - сказав міністр.

Нагадаємо, сьогодні оголошено День жалоби

Також, киянка показала відео з камер спостереження, як російський дрон атакує її будинок. В результаті удару зайнялась квартира поверхом нижче.