На месте российского удара в Дарницком районе завершены спасательные работы: что известно

В разрушенной пятиэтажке погибли 22 человека, еще один погибший — в Шевченковском районе. Судьба восьми человек остается неизвестной.

На месте российского удара по жилому дому в Киеве в Дарницком районе завершились спасательные работы. Продолжается разбор разрушенных конструкций, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"По состоянию на это время известно о 22 погибших только в одном этом месте попадания, среди них четыре ребенка. Самой маленькой девочке не исполнилось и трех лет. Мои соболезнования родным и близким погибших", — заявил министр.

Судьба 8 человек остается неизвестной Фото: МВД Украины

Во время обстрела Киева в ночь на 28 августа россияне убили 23 человека в Киеве. До сих пор остается неизвестной судьба 8 человек. Еще 53 были ранены.

Клименко подчеркнул, что Россия должна отвечать за этот удар, как и за все другие удары по нашему государству, по нашим людям и по всем попыткам мира завершить эту войну.

"Когда вместо дипломатии Россия выбирает баллистику, продолжает модернизировать "шахеды" для убийств и развивает взаимодействие с такими субъектами, как Северная Корея, это означает, что мир должен реагировать соответственно", — заявил министр.

Он подчеркнул, что нужны сильные санкции, сильное давление и "сильные шаги, чтобы убийцы не чувствовали безнаказанности".

"Россия понимает только силу, и проявления силы сейчас нужны. Соединенные Штаты, Европа, страны "двадцатки" имеют эту силу", — сказал министр.

Напомним, сегодня объявлен День траура, также Фокус сообщил о последствиях атаки и реакции США и ЕС на обстрел Киева в ночь на 28 августа.

Также, киевлянка показала видео с камер наблюдения, как российский дрон атакует ее дом. В результате удара загорелась квартира этажом ниже.