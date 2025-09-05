Более 80 тысяч случаев вождения в нетрезвом виде: где в Украине больше всего нетрезвых водителей

За первые семь месяцев 2025 года украинские полицейские составили более 82 тысяч протоколов за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Больше всего нарушений зафиксировано в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях, тогда как в Херсонской области показатели остаются самыми низкими из-за ограниченного движения транспорта.

Related video

По информации издания "Телеграф", которое обратилось с запросом в Департамент патрульной полиции Национальной полиции Украины, с января по июль этого года правоохранители составили 67 138 протоколов по части первой статьи 130 КУоАП, предусматривающей наказание за управление транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения впервые. Еще 8 170 протоколов оформлено за повторные нарушения в течение года (часть вторая), а 6 734 — за третье нарушение с максимально строгими санкциями (часть третья). Всего за семь месяцев 2025 года в Украине обнаружили более 80 тысяч нетрезвых водителей.

В частности, штрафы и наказания по статье 130 КУоАП предусматривают:

первое нарушение — 17 000 грн штрафа и год лишения права управления;

штрафа и год лишения права управления; повторное нарушение — 34 000 грн штрафа, лишение прав на три года или арест до 10 суток;

штрафа, лишение прав на три года или арест до 10 суток; третье нарушение — 51 000 грн штрафа, лишение прав на 10 лет или арест до 15 суток.

Ответ Национальной полиции Украины на запрос "Телеграфа" Фото: Телеграф

Где в Украине больше всего нетрезвых водителей

Как объясняет издание, больше всего протоколов в 2025 году составили в Днепропетровской (8 247), Харьковской (6 974) и Одесской (6 836) областях. В то же время самые низкие показатели зафиксированы в Херсонской (690), Ивано-Франковской (1 226) и Закарпатской (1 443) областях. Согласно экспертным оценкам, количество нарушений связано с размерами региона, плотностью населения и интенсивностью дорожного движения.

В частности, больше всего нетрезвых водителей задерживали в марте — 9 779 случаев, меньше всего — в феврале. В некоторых областях наблюдаются резкие колебания: в Запорожской области количество протоколов выросло с 516 в январе до 692 в июне, в Ровенской области — с 349 в феврале до 575 в июле.

"Телеграф" также отмечает, что цифры свидетельствуют не только о количестве нарушений, но и о смертельных последствиях. С начала года в ДТП погибло 1 663 человека, часть аварий произошла с участием пьяных водителей. Среди резонансных случаев:

29 августа на Житомирщине водитель Audi с 2 промилле алкоголя столкнулся с грузовиком, погиб пассажир легковушки;

21 февраля на Волыни нетрезвый водитель Mercedes спровоцировал ДТП с участием трех авто, погибли два человека, 9-летняя девочка госпитализирована;

8 августа вблизи Бранов пьяный водитель сбил двух пешеходов, один погиб;

26 июля в Софиевке нетрезвый водитель ВАЗа врезался в дерево, погибла 18-летняя пассажирка;

2 мая на Полтавщине правоохранитель за рулем служебного авто выехал на встречную полосу — погибли два человека;

20 июля в Киеве работник прокуратуры сбил женщину на тротуаре, потерпевшая умерла, у водителя обнаружили почти два промилле алкоголя.

Также Фокус писал, что недавно внедорожник Lexus съехал с дороги в кювет и перевернулся, в результате чего погибла 72-летняя пассажирка, которая сидела рядом с водителем. В Нацполиции подтвердили этот инцидент и уточнили, что за рулем находился 53-летний мужчина. Авария произошла на участке автодороги между селами Введенка и Светлодолинское. Хотя официально имена участников ДТП не разглашаются, местные СМИ сообщают, что водителем был городской голова Рени Игорь Плехо.

Еще одна смертельная авария, которую освещал Фокус, произошла в Киеве 29 августа. Утром на столичных улицах столкнулись два автомобиля - служебный автомобиль полиции с проблесковыми маячками перевернулся во время удара. Очевидец зафиксировал последствия ДТП: полицейское авто лежало на крыше, неподалеку стояла другая поврежденная машина, с которой произошло столкновение. В результате аварии погиб работник правоохранительных органов.