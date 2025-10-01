Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

Porsche, Audi та сімейні авто: водії яких машин найчастіше отримують штрафи

Porsche порушення
Виявилося, що частіше за інших порушують водії Porsche, Audi та деяких сімейних авто

Дослідження німецького сайту Verivox показало, водії яких автомобілів отримують найбільше штрафних балів. Виявилося, що крім спорткарів, найчастіше порушують водії солідних сімейних машин.

Related video

Porsche і Tesla посіли перші три місця, але справжній сюрприз чекав у першій десятці: поряд зі спорткарами з'явилися бренди, що асоціюються з безпечним сімейним водінням, пише Motoryzacja.

Такі сімейні автомобілі, як Volvo, Toyota Auris і Skoda Octavia, також посіли високі місця в рейтингу, що дивно, з огляду на їхній сімейний імідж.

Найменше штрафних балів отримують водії Honda, Kia та Suzuki, а особливо відповідальними виявилися власники Mazda CX-5 та Honda Jazz.

Портал проаналізував дані про страхування 30 найпопулярніших марок автомобілів у Німеччині за останні два роки. Результати показують чіткий взаємозв'язок між характеристиками автомобіля і схильністю водіїв до порушення закону. Однак не всі рейтинги однозначні.

Водії Porsche отримують на 65% більше штрафних балів, ніж середньостатистичний німецький водій. Власники саме цих спорткарів у Штутгарті значно частіше перевищують швидкість, ігнорують знаки та вчиняють інші порушення правил дорожнього руху.

Porsche
Водії Porsche частіше за інших перевищують швидкість

Tesla посіла друге місце, показавши результат на 37% вищий за середній. Це може здатися несподіваним, враховуючи передові системи безпеки в цих автомобілях. Однак експерти відзначають блискавичне прискорення електромобілів — Model S Plaid розганяється до 100 км/год за 2,1 секунди, що може стимулювати безрозсудне водіння.

Tesla Model S
Як виявилося, водії Tesla теж люблять поганяти
Фото: Скриншот

Chevrolet посів третє місце (на 29% вище середнього), а четверте — і це найбільший сюрприз — посіла Volvo з результатом на 24% вище за норму. Цей бренд, відомий своєю безпекою і консервативним іміджем, очолює рейтинг за кількістю повторних порушень.

Volvo XC90
Водії Volvo, улюбленої сімейної марки авто, теж отримують штрафи
Фото: Volvo

Але абсолютними рекордсменами стали водії Audi A5: на 87 відсотків більше штрафних балів. Це майже вдвічі гірше, ніж у середньостатистичного автомобіля на німецьких дорогах.

Audi A5
Водії Audi A5 частіше за інших отримують штрафи
Фото: Audi

Друге місце посів Audi A6 (81% вище середнього), а третє — ще один сюрприз — Volvo XC60, який набрав 73% більше норми. Сімейний позашляховик навіть обігнав BMW 3, 4 і 5 серій за кількістю штрафних балів, які посіли місця з шостого по восьме.

Audi A6
Також гонщики обирають Audi A6
Фото: Audi

До першої десятки також увійшли Toyota Auris і Skoda Octavia — автомобілі, які асоціюються скоріше з розумним і економним водінням, ніж із порушенням закону, хоча на результати може впливати той факт, що ці автомобілі часто використовуються водіями в службових поїздках.

Skoda Octavia
Несподівано, у списку гонщиків опинилися водії Skoda Octavia
Фото: Skoda

На іншому полюсі знаходяться бренди, водії яких рідко порушують закон. Honda виділяється, набравши на 28% менше балів, ніж середній показник по країні. Водії Kia отримують на 25% менше балів, а водії Suzuki — на 24% менше.

Серед конкретних моделей найбільш дисциплінованими виявилися власники Mazda CX-5 (на 47 відсотків менше балів), Mitsubishi Space Star (на 39 відсотків менше) і Honda Jazz (на 36 відсотків менше).

Mazda CX-5
Найбільш дисциплінованими виявилися водії Mazda CX-5

Альоша Циллер, керуючий директор Verivox, зазначає ще один фактор: "Певні типи автомобілів привертають особливо спортивну цільову аудиторію, і це відбивається на їхній манері водіння. Але справа не тільки в моделі: ті, хто проїжджає більше кілометрів, схильні до більшого ризику зробити помилку".

Це може пояснити високий рейтинг Volvo: ці автомобілі часто купують торгові представники та люди, які подорожують на далекі відстані. А Audi A6 — типовий преміальний службовий автомобіль, водії якого проводять сотні годин на рік на трасі.

Хоча дослідження зосереджене на Німеччині, висновки можуть бути схожими і в інших країнах. Водії потужних автомобілів преміум-класу частіше отримують штрафи за перевищення швидкості — це загальна тенденція.

Фокус раніше писав, що в Києві поліція оштрафувала водія Ferrari, який розігнався на вулицях столиці до 186 км/год.

А в Чехії затримали незвичайного порушника ПДР. Він регулярно їздив місцевими автомагістралями на боліді "Формули-1". І патрульні полювали за ним із 2019 року.