Porsche, Audi та сімейні авто: водії яких машин найчастіше отримують штрафи

Дослідження німецького сайту Verivox показало, водії яких автомобілів отримують найбільше штрафних балів. Виявилося, що крім спорткарів, найчастіше порушують водії солідних сімейних машин.

Porsche і Tesla посіли перші три місця, але справжній сюрприз чекав у першій десятці: поряд зі спорткарами з'явилися бренди, що асоціюються з безпечним сімейним водінням, пише Motoryzacja.

Такі сімейні автомобілі, як Volvo, Toyota Auris і Skoda Octavia, також посіли високі місця в рейтингу, що дивно, з огляду на їхній сімейний імідж.

Найменше штрафних балів отримують водії Honda, Kia та Suzuki, а особливо відповідальними виявилися власники Mazda CX-5 та Honda Jazz.

Портал проаналізував дані про страхування 30 найпопулярніших марок автомобілів у Німеччині за останні два роки. Результати показують чіткий взаємозв'язок між характеристиками автомобіля і схильністю водіїв до порушення закону. Однак не всі рейтинги однозначні.

Водії Porsche отримують на 65% більше штрафних балів, ніж середньостатистичний німецький водій. Власники саме цих спорткарів у Штутгарті значно частіше перевищують швидкість, ігнорують знаки та вчиняють інші порушення правил дорожнього руху.

Водії Porsche частіше за інших перевищують швидкість

Tesla посіла друге місце, показавши результат на 37% вищий за середній. Це може здатися несподіваним, враховуючи передові системи безпеки в цих автомобілях. Однак експерти відзначають блискавичне прискорення електромобілів — Model S Plaid розганяється до 100 км/год за 2,1 секунди, що може стимулювати безрозсудне водіння.

Як виявилося, водії Tesla теж люблять поганяти Фото: Скриншот

Chevrolet посів третє місце (на 29% вище середнього), а четверте — і це найбільший сюрприз — посіла Volvo з результатом на 24% вище за норму. Цей бренд, відомий своєю безпекою і консервативним іміджем, очолює рейтинг за кількістю повторних порушень.

Водії Volvo, улюбленої сімейної марки авто, теж отримують штрафи Фото: Volvo

Але абсолютними рекордсменами стали водії Audi A5: на 87 відсотків більше штрафних балів. Це майже вдвічі гірше, ніж у середньостатистичного автомобіля на німецьких дорогах.

Водії Audi A5 частіше за інших отримують штрафи Фото: Audi

Друге місце посів Audi A6 (81% вище середнього), а третє — ще один сюрприз — Volvo XC60, який набрав 73% більше норми. Сімейний позашляховик навіть обігнав BMW 3, 4 і 5 серій за кількістю штрафних балів, які посіли місця з шостого по восьме.

Також гонщики обирають Audi A6 Фото: Audi

До першої десятки також увійшли Toyota Auris і Skoda Octavia — автомобілі, які асоціюються скоріше з розумним і економним водінням, ніж із порушенням закону, хоча на результати може впливати той факт, що ці автомобілі часто використовуються водіями в службових поїздках.

Несподівано, у списку гонщиків опинилися водії Skoda Octavia Фото: Skoda

На іншому полюсі знаходяться бренди, водії яких рідко порушують закон. Honda виділяється, набравши на 28% менше балів, ніж середній показник по країні. Водії Kia отримують на 25% менше балів, а водії Suzuki — на 24% менше.

Серед конкретних моделей найбільш дисциплінованими виявилися власники Mazda CX-5 (на 47 відсотків менше балів), Mitsubishi Space Star (на 39 відсотків менше) і Honda Jazz (на 36 відсотків менше).

Найбільш дисциплінованими виявилися водії Mazda CX-5

Альоша Циллер, керуючий директор Verivox, зазначає ще один фактор: "Певні типи автомобілів привертають особливо спортивну цільову аудиторію, і це відбивається на їхній манері водіння. Але справа не тільки в моделі: ті, хто проїжджає більше кілометрів, схильні до більшого ризику зробити помилку".

Це може пояснити високий рейтинг Volvo: ці автомобілі часто купують торгові представники та люди, які подорожують на далекі відстані. А Audi A6 — типовий преміальний службовий автомобіль, водії якого проводять сотні годин на рік на трасі.

Хоча дослідження зосереджене на Німеччині, висновки можуть бути схожими і в інших країнах. Водії потужних автомобілів преміум-класу частіше отримують штрафи за перевищення швидкості — це загальна тенденція.

