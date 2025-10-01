Porsche, Audi и семейные авто: водители каких машин чаще всего получают штрафы
Исследование немецкого сайта Verivox показало, водители каких автомобилей получают больше всего штрафных баллов. Оказалось, что кроме спорткаров, чаще всего нарушают водители солидных семейных машин.
Porsche и Tesla заняли первые три места, но настоящий сюрприз ждал в первой десятке: наряду со спорткарами появились бренды, ассоциирующиеся с безопасным семейным вождением, пишет Motoryzacja.
Такие семейные автомобили, как Volvo, Toyota Auris и Skoda Octavia, также заняли высокие места в рейтинге, что удивительно, учитывая их семейный имидж.
Меньше всего штрафных баллов получают водители Honda, Kia и Suzuki, а особенно ответственными оказались владельцы Mazda CX-5 и Honda Jazz.
Портал проанализировал данные о страховании 30 самых популярных марок автомобилей в Германии за последние два года. Результаты показывают четкую взаимосвязь между характеристиками автомобиля и склонностью водителей к нарушению закона. Однако не все рейтинги однозначны.
Водители Porsche получают на 65% больше штрафных баллов, чем среднестатистический немецкий водитель. Владельцы именно этих спорткаров в Штутгарте значительно чаще превышают скорость, игнорируют знаки и совершают другие нарушения правил дорожного движения.
Tesla заняла второе место, показав результат на 37% выше среднего. Это может показаться неожиданным, учитывая передовые системы безопасности в этих автомобилях. Однако эксперты отмечают молниеносное ускорение электромобилей — Model S Plaid разгоняется до 100 км/ч за 2,1 секунды, что может стимулировать безрассудное вождение.
Chevrolet занял третье место (на 29% выше среднего), а четвертое — и это самый большой сюрприз — заняла Volvo с результатом на 24% выше нормы. Этот бренд, известный своей безопасностью и консервативным имиджем, возглавляет рейтинг по количеству повторных нарушений.
Но абсолютными рекордсменами стали водители Audi A5: на 87 процентов больше штрафных баллов. Это почти вдвое хуже, чем у среднестатистического автомобиля на немецких дорогах.
Второе место занял Audi A6 (81% выше среднего), а третье — еще один сюрприз — Volvo XC60, набравший 73% больше нормы. Семейный внедорожник даже обогнал BMW 3, 4 и 5 серий по количеству штрафных баллов, которые заняли места с шестого по восьмое.
В первую десятку также вошли Toyota Auris и Skoda Octavia — автомобили, которые ассоциируются скорее с разумным и экономичным вождением, чем с нарушением закона, хотя на результаты может влиять тот факт, что эти автомобили часто используются водителями в служебных поездках.
На другом полюсе находятся бренды, водители которых редко нарушают закон. Honda выделяется, набрав на 28% меньше баллов, чем средний показатель по стране. Водители Kia получают на 25% меньше баллов, а водители Suzuki — на 24% меньше.
Среди конкретных моделей наиболее дисциплинированными оказались владельцы Mazda CX-5 (на 47 процентов меньше баллов), Mitsubishi Space Star (на 39 процентов меньше) и Honda Jazz (на 36 процентов меньше).
Алеша Циллер, управляющий директор Verivox, отмечает еще один фактор: "Определенные типы автомобилей привлекают особенно спортивную целевую аудиторию, и это отражается в их манере вождения. Но дело не только в модели: те, кто проезжает больше километров, подвержены большему риску совершить ошибку".
Это может объяснить высокий рейтинг Volvo: эти автомобили часто покупают торговые представители и люди, путешествующие на дальние расстояния. А Audi A6 — типичный премиальный служебный автомобиль, водители которого проводят сотни часов в год на трассе.
Хотя исследование сосредоточено на Германии, выводы могут быть схожими и в других странах. Водители мощных автомобилей премиум-класса чаще получают штрафы за превышение скорости — это общая тенденция.
Фокус ранее писал, что в Киеве полиция оштрафовала водителя Ferrari, который разогнался на улицах столицы до 186 км/ч.
А в Чехии задержали необычного нарушителя ПДД. Он регулярно ездил по местным автомагистралям на болиде "Формулы-1". И патрульные охотились за ним с 2019 года.