Неуловимый гонщик: задержан чех, который годами ездил по шоссе на болиде "Формулы-1" (видео)
В Чехии задержали необычного нарушителя ПДД. Он регулярно ездил по местным автомагистралям на болиде "Формулы-1".
Эксцентричного любителя гонок не могли поймать с 2019 года. 51-летний чех постоянно выезжал на дороги общего пользования на красном болиде Ferrari. Видео задержания опубликовали на Youtube-канале TrackZone.
Чешский коллекционер, имя которого пока не раскрывают, приобрел гоночный болид более 5 лет назад. По его словам, это не аутентичный Ferrari, а уникальный противоп Dallara-Ferrari, который так и не принял участие в "Формуле-1".Важно
Авто оснащено 2,4-литровым V8 мощностью 800 сил. Чех раскрасил болид в цвета Ferrari времен Михаэля Шумахера и приобрел гоночные шлем и комбинезон.
Гоночное авто неоднократно видели на чешских автомагистралях. Полиция постоянно пыталась оштрафовать его владельца за нарушение ПДД — превышение скорости и эксплуатацию авто, не предназначенного для дорог общего пользования. Однако болид не имел номеров, а водителя невозможно было идентифицировать из-за шлема.
На этот раз болид снимали на трассе в сопровождении Chevrolet Corvette и Ferrari F40. Когда авто заехали на заправку, их заметили полиция. Dallara-Ferrari сначала пытался оторваться, а затем — спрятаться во дворах на буксире в Skoda Fabia.
Впрочем, полиция вызвала вертолет, проследила за болидом и догнала его уже во дворе владельца, который расположен в 60 км от Праги. Тот пытался доказать, что правоохранители зашли на частную собственность без ордера, однако его все равно задержали. Ему грозит немалый путь и лишение прав на год.
