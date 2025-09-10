Невловимий гонщик: затримано чеха, який роками їздив по шосе на боліді "Формули-1" (відео)

У Чехії затримали незвичного порушника ПДР. Він регулярно їздив місцевими автомагістралями на боліді «Формули-1».

Ексцентричного любителя перегонів не могли зловити із 2019 року. 51-річний чех постійно виїжджав на дороги загального користування на червоному боліді Ferrari. Відео затримання опублікували на Youtube-каналі TrackZone.

Чеський колекціонер, ім’я якого поки не розкривають, придбав гоночний болід понад 5 років тому. За його словами, це не автентичний Ferrari, а унікальний протип Dallara-Ferrari, який так і не взяв участь у "Формулі-1".

Авто оснащене 2,4-літровим V8 потужністю 800 сил. Чех розфарбував болід у кольори Ferrari часів Міхаеля Шумахера та придбав гоночні шолом та комбінезон.

Гоночне авто неодноразово бачили на чеських автомагістралях. Поліція постійно намагалася оштрафувати його власника за порушення ПДР – перевищення швидкості та експлуатацію авто, не призначеного для доріг загального користування. Проте болід не мав номерів, а водія неможливо було ідентифікувати через шолом.

На цей раз болід знімали на трасі в супроводі Chevrolet Corvette і Ferrari F40. Коли авто заїхали на заправку, їх помітили поліція. Dallara-Ferrari спочатку намагався відірватися, а потім – сховатися у дворах на буксирі в Skoda Fabia.

Поліція ніяк не могла піймати гонщика Фото: скриншот / YouTube

Утім, поліція викликала вертоліт, прослідкувала за болідом і догнала його вже на подвір’ї власника, яке розташоване за 60 км від Праги. Той намагався довести, що правоохоронці зайшли на приватну власність без ордера, проте його все одно затримали. Йому загрожує чималий шлях та позбавлення прав на рік.

