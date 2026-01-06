Штрафні бали для водіїв: у патрульній поліції зробили заяву

У низці ЗМІ з'явилася інформація про те, що вже 2026 року в Україні може бути впроваджено систему штрафних балів для водіїв.

Зокрема, йшлося про законопроєкт №14133, який пропонує такий захід для порушників правил дорожнього руху. Однак, за словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошпицького, ця інформація не відповідає дійсності.

"Наразі існує низка законопроєктів, які покликані врегулювати це питання і в майбутньому запровадити штрафні бали за прикладом передового досвіду зарубіжних країн. Однак наразі це питання перебуває на розгляді, і штрафні бали не запроваджено! Про такі масштабні нововведення, ми обов'язково повідомимо громадськість заздалегідь", — наголосив він, попросивши довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

Законопроєкт №14133: що про нього відомо

Інформація про введення штрафних балів почала поширюватися в соцмережах і деяких ЗМІ на початку січня. Автори ґрунтувалися на вже згаданому законопроєкті про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження пропорційності відповідальності за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, поданому на розгляд Верховної ради 21 жовтня минулого року.

Однак останній ще не тільки не ухвалено, але навіть не пройшов профільний комітет.

Що ж являє собою система штрафних балів?

Передбачається, що кожен водій за регулярні порушення — перевищення швидкості, неправильне паркування, проїзд на заборонений сигнал або створення аварійної ситуації — отримуватиме певну кількість штрафних балів.

Наприклад, якщо водійський стаж більше одного року, для позбавлення прав достатньо 15 балів. Якщо стаж менший, то і допустима кількість штрафних балів для того, щоб залишитися без водійського посвідчення менша, — 10 балів.

Бали накопичуватимуться в індивідуальній історії водія. Коли їхня кількість досягне певного порогу, передбаченого законом, це може стати підставою для тимчасового позбавлення права керування автомобілем.

Щоб повернути права, водієві, навіть якщо у нього стаж — десятки років, доведеться складати і теоретичний, і практичний іспити, як це роблять ті, хто отримують водійське посвідчення вперше.

Таким чином, система штрафних балів, на думку парламентаріїв, стане інструментом, який дасть змогу впливати не тільки фінансово, а й дисциплінарним чином — через обмеження можливості брати участь у дорожньому русі.

В Україні вже намагалися ввести таку систему. У період з 2015 по 2020 роки на початку року кожному водієві нараховували 150 балів, які списувалися за порушення ПДР. Коли вони закінчувалися, йому доводилося платити грошовий штраф. Широкого поширення вона зрештою так і не набула.

Нинішній же законопроєкт поки що перебуває на рівні ініціативи, і навіть якщо його розглянуть у комітетах, обговорять у сесійній залі, схвалять у першому і другому читанні, його підпише президент і буде проведена технічна підготовка відповідних систем обліку, шлях до його реалізації на практиці буде доволі тривалим і навряд чи запрацює у 2026-му.

