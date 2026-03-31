Штрафы за "ложный" учет женщин отменят: в Раде зарегистрировали законопроект

Верховная Рада получила законопроект, который предусматривает автоматическое исключение женщин с воинского учета в случае ошибочного внесения. Документ также предлагает отмену штрафов за такие "ошибки" и введение ответственности для должностных лиц, допустивших незаконное включение.

В частности, документ под номером 15116 обнародовали 30 марта на сайте Верховной Рады Украины. Так. проект Закона о внесении изменений в статью 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" регулирует процедуру исключения женщин с воинского учета, если они были взяты на учет с нарушением законодательства. Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты IX созыва: Дмитрий Разумков, Георгий Мазурашу, Марьяна Безуглая, Оксана Дмитриева и Дмитрий Микиша.

Фото: Скриншот

Документ предусматривает, что в случае ошибочного внесения женщины в реестр военнообязанных ее должны автоматически исключить после подачи соответствующего заявления. Кроме того, предлагается отмена штрафа в размере 17 тысяч гривен, который сейчас начисляется за пребывание в учете без оснований.

Как отметил Дмитрий Разумков в Facebook, ошибочное внесение женщин в реестр "уклонистов" становится все более частым и наносит значительный материальный и моральный ущерб гражданкам

"Мы дожились до ситуации, о которой предупреждали еще год назад — фактически до попыток мобилизовать уже и женщин. Сегодня женщины, которые никогда не служили, не имеют военно-учетной специальности и не являются медиками, вдруг оказываются в розыске ТЦК, в реестре "уклонистов" и получают штрафы в 17 тысяч гривен. И такие случаи уже далеко не единичны. Но хуже всего то, что быстро исправить такую "ошибку" практически невозможно. Женщины обращаются в ТЦК, пишут заявления, чтобы их исключили из реестра, а в ответ слышат: "механизма нет". В итоге женщина вынуждена идти в суд, тратить собственные деньги, время и нервы.", — отметил политик.

Законопроект также предусматривает ответственность должностных лиц, допустивших ошибочное внесение, в виде штрафа в десятикратном размере — 170 тысяч гривен. По словам Разумкова, это должно стать механизмом предотвращения незаконной мобилизации и злоупотреблений в ТЦК, ведь такие ошибки вредят не только гражданам, но и репутации Вооруженных сил Украины.

Документ сейчас получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству. Следующим этапом станет обсуждение на пленарном заседании и принятие в первом чтении.

Напомним, что в Украине зафиксированы десятки случаев, когда женщин без военных или медицинских специальностей ошибочно объявляли в розыск ТЦК и вносили в реестр "уклонистов". Больше всего таких ситуаций связывают с одним из ТЦК в Харькове, где женщин записывали с вымышленными специальностями, а снять их с учета без суда часто невозможно. Из-за этого пострадавшие сталкиваются с ограничениями — от блокировки услуг до проблем с выездом за границу.

Впоследствии глава Управления коммуникаций Сухопутных войск Андрей Подик объяснил, что слухи о якобы женской мобилизации возникли из-за информационной кампании с билбордами, однако они имеют исключительно рекрутинговый характер. Он отметил, что никакой принудительной мобилизации женщин нет, а служба для них остается добровольной.