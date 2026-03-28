Никакой принудительной мобилизации женщин пока нет: в ВСУ сделали заявление

В сети в последнее время активно ходят слухи о женской мобилизации. Все из-за билбордов со словами "Защита Украины — это женское дело".

Глава Управления коммуникаций Сухопутных войск Андрей Подик для "Труха Украина" отметил, что никакой принудительной мобилизации женщин пока не ведется.

Будет ли женская мобилизация?

"Негативно трактовать информационную кампанию нет оснований. Плакаты в разных городах Украины — это рекрутингово-информационная кампания беспилотной составляющей сил обороны. Приобщиться к армии — добровольное желание женщин", — заявил Подик.

Волна разговоров в сети понеслась после того, как билборды со слоганом "Защита Украины — это женское дело" начали появляться на улицах разных городов Украины.

К тому же, недавно в Харькове десятки женщин оказались в розыске ТЦК. В Шевченковском ТЦК города невоеннообязанных женщин массово ставили на учет под видом медиков. О том, что они в розыске ТЦК, они узнавали от участковых или случайно — через Резерв+.

Билборды в городах Украины Фото: соцсети

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Народный депутат Марьяна Безуглая раскритиковала экстелеведущего и военного Вадима Карпьяка за то, что тот после "пафосной мобилизации" стал спикером.

Старший сын украинского продюсера и телеведущего Игоря Кондратюка Сергей служит в ВСУ добровольцем с 2023 года.

Кроме того, украинская певица Елена Тополя ответила на предположение, что она якобы причастна к мобилизации блогера-сплетника Богдана Беспалова.