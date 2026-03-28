Ніякої примусової мобілізації жінок наразі немає: у ЗСУ зробили заяву

У мережі останнім часом активно ширяться чутки про жіночу мобілізацію. Усе через білборди зі словами "Захист України — це жіноча справа".

Голова Управління комунікацій Сухопутних військ Андрій Подік для "Труха Україна" наголосив, що ніякої примусової мобілізації жінок наразі не ведеться.

Чи буде жіноча мобілізація?

"Негативно трактувати інформаційну кампанію немає підстав. Плакати в різних містах України — це рекрутингово-інформаційна кампанія безпілотної складової сил оборони. Долучитися до війська — добровільне бажання жінок", — заявив Подік.

Хвиля розмов у мережі понеслася після того, як білборди зі слоганом "Захист України — це жіноча справа" почали з'являтися на вулицях різних міст України.

До того ж, нещодавно в Харкові десятки жінок опинилися в розшуку ТЦК. У Шевченківському ТЦК міста невійськовозобов'язаних жінок масово ставили на облік під виглядом медиків. Про те, що вони у розшуку ТЦК, вони дізнавалися від дільничних або випадково — через Резерв+.

Білборди у містах України

