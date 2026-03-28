У Харкові десятки жінок опинилися у розшуку ТЦК як "ухилянтки": що відомо

В Україні зафіксовано десятки випадків, коли жінки з цілком цивільними професіями, не маючи стосунку до медицини чи армії, несподівано опинилися у розшуку ТЦК. Більшість епізодів, як запевняють, стосуються одного з районниї харківських "військкоматів".

Психологиню Агату Захарян у Харкові записали у ТЦК як медсестру й про свою нову професію вона дізналася від дільничного, який розповів жінці, що вона знаходиться у розшуку як "ухилянтка". Про це повідомляє ТСН.

Коли дівчина прийшла розбиратися з ситуацією, з розшуку її зняли, але з військового обліку — ні. У ТЦК їй пояснили, що у законі немає відповідного пункту, який дозволяє виключити з реєстру через адміністративну помилку.

Викладачка математики Галина Цехмістро дізналася, що знаходиться у розшуку завдяки дзвінку офіцера поліції. Утім, навіть попри надання диплому про отримання фаху, у ТЦК відмовилися зняти жінку з обліку, рекомендуючи звертатися до суду.

Шевченківський РТЦК Харкова

Об'єднавшись у соцмережах, жінки з'ясували, що майже всі вони жили або навчалися раніше в Шевченківському (колишньому Дзержинському) районі міста. І саме цей ТЦК вносив їхні дані до системи "Оберіг" із помилковими спеціальностями. Відомо вже про щонайменше 30 подібних випадків.

Допис Агати Захарян Фото: З відкритих джерел

Жінок, які знаходяться у розшуку ТЦК, не можуть мобілізувати, але їм неможливо виїхати за кордон. Їм блокують отримання адміністративних послуг, скажімо отримання водійського посвідчення чи перереєстрації автомобіля. Також їм можуть заблокувати банківські рахунки.

Реакція ТЦК та влади

Нардеп Олександр Федієнко вважає, що проблему мають вирішити автоматично й жінкам не має потреби наймати адвокатів.

"Міноборони може швидко розробити постанову. Якщо людина не має медичної чи фармацевтичної освіти — вона має бути автоматично виключена з реєстрів. Судитися тут не потрібно", — вважає народний обранець.

Нардеп Дмитро Разумков повідомив, що разом із колегами наразі ініціює законопроєкт, згідно з яким жінка, яка потрапила до реєстру помилково, має бути автоматично виключена після її заяви.

Водночас конкретна посадова особа, яка виставила "ухилянтці" штраф у 17 тисяч гривень за розшук, має заплатити за помилку у десятикратному розмірі, тобто 170 тис грн, наголошує обранець.

У коментарі Новини.LIVE експрокурор Київської прокуратури Ярослав Захарченко розповів, що у розшуку перебувають понад 30 жінок.

"Уже більше 30 жінок, за попередніми даними, у розшуку за порушення військового обліку — незрозуміло якого, на якому вони не мають у житті перебувати апріорі, згідно із законодавством", — зазначив представник прокуратури.

Також він припустив, що реальний показник насправді може бути більшим.

Водночас у Харківському обласному ТЦК визнають, що підстав для перебування жінок у розшуку немає та проводять службове розслідування.

"На даному етапі з’ясовано, що законних підстав для розшуку цих жінок не було. Це виправляється. Ми розглядаємо скарги і будемо знімати їх з обліку. Ми виправляємо помилки", — прокоментував ТСН заступник начальника Харківського обласного ТЦК Олексій Шапка.

Поки ТЦК проводить розслідування, юристи радять жінкам, які опинилися в подібній ситуації, спершу подавати офіційні скарги до вищих органів Міноборони, а вже потім звертатися до суду, оскільки судові тяганини можуть тривати місяцями.

23 березня на офіційній сторінці обласного ТЦК з'явився допис, у якому начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрій Подік пояснює виданню "Цензор" ситуацію, яка сталася з Іриною Харациді-Логіновою.

Він зазначив, що внесення до реєстру військовозобов'язаних даних Ірини Харациді-Логінової є технічною помилкою, яку потрібно виправити. Утім, визначити який саме військовослужбовець вносив інформацію до системи, важко.

Що робити жінкам, яких незаконно узяли на військовий облік

Обов'язковому військовому обліку в Україні підлягають лише жінки віком від 18 до 60 років з медичною або фармацевтичною освітою. Жінки інших професій можуть стати на військовий облік лише у добровільному порядку.

Жінкам, які були незаконно узяті на військовий облік, — потрібно звертатися до Міністерства оборони України з письмовою вимогою про видалення відомостей з державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, рекомендує адвокатка Марина Бекало.

Оскільки Міноборони є держателем зазначеного реєстру, там мають технічну можливість у ручному режимі здійснити видалення даних, — пояснила захисниця.

Нагадаємо, минулого року Кабінет міністрів затвердив зміни до порядку взяття на військовий облік жінок із медичною або фармацевтичною освітою. Вони зобов'язані з'явитися в ТЦК і пройти медкомісію, інакше їм загрожує розшук і штраф.

Також ми писали, що український журналіст Єгор Логінов розповів про те, що в Україні будь-яку жінку можуть зробити військовозобов'язаною. При цьому, знятися з обліку буде неможливо.