Знятися неможливо: жінок можуть поставити на військовий облік без підстав, — журналіст

Український журналіст Єгор Логінов розповів про те, що в Україні будь-яку жінку можуть зробити військовозобов'язаною. При цьому, знятися з обліку буде неможливо.

Усе через відсутність такого закону. Про це він розповів у Facebook після того як стало відомо, що його дружина, Ірина Харациді-Логінова, вже кілька місяців намагається довести, що її ім'я опинилося в реєстрі військовозобов'язаних помилково.

"Будь-яку жінку в Україні можуть зробити військовозобов'язаною в обхід усіх законних процедур, приписати проходження ВЛК, якого в природі не існувало, оголосити в розшук і призначити штраф. Виявляється, незаконно поставити жінок на облік можна, а зняти — ні. Немає такого закону. Тобто витративши шалені гроші на адвокатів і судові процедури, навіть у випадку рішення на вашу користь — його ще треба примусити виконати", — розповів Логінов.

За його словами, після того, як про історію його дружини стало відомо в ЗМІ, до неї звернулися інші жінки з різною освітою та професіями, які теж були поставлені на військовий облік. Він зазначив, що відомо щонайменше про 7 випадків.

"Якщо ви готуєтесь зробити всіх жінок військовозобов'язаними — повідомте про це офіційно. В країні війна, треба то треба. Якщо ні — допоможіть розібратись — що в біса відбувається?!" — обурений журналіст.

Пост Єгора Логінова Фото: Скриншот

Раніше Фокус розповідав про історію Ірини Харациді-Логінової, яка випадково виявила, що її було взято на військовий облік, а пізніше — оголошено в розшук.

Нагадаємо, розшук ТЦК має свій термін придатності і з часом втрачає юридичну силу. Однак після того, як він закінчиться, військовозобов'язаних не виключають з обліку, а іноді потрібно самостійно звертатися до ТЦК для зняття з розшуку.

Також повідомлялося, що в Рівному заступник начальника ТЦК і СП отримав Toyota Highlander за зняття з розшуку.