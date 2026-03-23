Сняться невозможно: женщин могут поставить на воинский учет без оснований, — журналист

Украинский журналист Егор Логинов рассказал о том, что в Украине любую женщину могут сделать военнообязанной. При этом, сняться с учета будет невозможно.

Все из-за отсутствия такого закона. Об этом он рассказал в Facebook после того как стало известно, что его жена, Ирина Харациди-Логинова, уже несколько месяцев пытается доказать, что ее имя оказалось в реестре военнообязанных по ошибке.

"Любую женщину в Украине могут сделать военнообязанной в обход всех законных процедур, приписать прохождение ВВК, которого в природе не существовало, объявить в розыск и назначить штраф. Оказывается, незаконно поставить женщин на учет можно, а снять — нет. Нет такого закона. То есть потратив баснословные деньги на адвокатов и судебные процедуры, даже в случае решения в вашу пользу — его еще надо заставить выполнить", — рассказал Логинов.

По его словам, после того, как об истории его жены стало известно в СМИ, к ней обратились другие женщины с разным образованием и профессиями, которые тоже были поставлены на воинский учет. Он отметил, что известно как минимум о 7 случаях.

"Если вы готовитесь сделать всех женщин военнообязанными — сообщите об этом официально. В стране война, надо то надо. Если нет — помогите разобраться — что, черт возьми, происходит?!" — возмущен журналист.

Пост Егора Логинова Фото: Скриншот

Ранее Фокус рассказывал об истории Ирины Харациди-Логиновой, которая случайно обнаружила, что она была взята на воинский учет, а позже — объявлена в розыск.

Напомним, розыск ТЦК имеет свой срок годности и со временем теряет юридическую силу. Однако после того, как он закончится, военнообязанных не исключают с учета, а иногда нужно самостоятельно обращаться в ТЦК для снятия с розыска.

Также сообщалось, что в Ровно заместитель начальника ТЦК и СП получил Toyota Highlander за снятие с розыска.