Киевлянка оказалась в розыске ТЦК и пытается доказать, что не становилась на учет: детали

Киевлянка Ирина Харациди-Логинова уже несколько месяцев пытается доказать, что ее имя оказалось в реестре военнообязанных по ошибке.

У нее нет медицинского или фармацевтического образования, и она и не обращалась в Территориальный центр комплектования (ТЦК) добровольно. Свою историю она рассказала корреспондентам "Суспільне.

Свои данные в реестре Ирина, руководитель отдела кадров в одной из компаний, когда подавала отчетность в Министерство обороны по военнообязанным.

Сначала она подумала, что это просто ошибка, и не придала этому особого внимания.

"Потом, через какое-то время, я подумала: "Что там такое интересное, что же это было", и поставила себе Резерв+, обновила там данные, и действительно подтянулись данные. Солдат, категория учета военнообязанных клубов и библиотек, художник. Ну, я филолог. Это мои данные взяли, скачали, провели по всем системам, никто ничего не проверял, придумали что захотели", — вспоминает она.

Через полгода Ирине позвонили по телефону из одного из районных ТЦК в Харькове. Там Ирина училась в университете.

"И этот участковый сказал, что он меня разыскивает, потому что я подана на Нацполицию в розыск в связи с тем, что я прячусь от мобилизации. У меня нет ни медицинского, ни фармацевтического образования, и добровольно я никуда не обращалась", — подчеркивает Харациди-Логинова.

Обновив приложение, она увидела, что у нее изменился статус, и Ирина теперь в розыске. Там же была информация о прохождении ВВК 20 лет назад.

Взволнованная женщина обратилась с запросами в ТЦК в Харькове, а также пошла в ТЦК по месту регистрации в Киеве:

"Юрист Оболонского ТЦК, который проверял мои данные, говорит: "У нас ваших данных нет, мы ваше дело не видим". Я спрашивала, какой-то есть алгоритм, ну что человек должен делать в таких случаях? На что юрист так сказал: "Ну вы можете встать на учет, и тогда мы займемся вашим делом". То есть я должна стать на учет, чтобы доказать, что я не становилась на учет", — делится она.

В Харькове ей ответили, что часть данных потеряли во время боевых действий в городе летом 2022 года. Поэтому подтвердить или опровергнуть информацию не могут. В связи с этим, объяснили в ТЦК, отсутствуют правовые основания относительно исключения заявительницы из военного учета военнообязанных.

В свою очередь начальник Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой заверяет, что Резерв+ отображает информацию из государственного реестра военнообязанных. Все записи попадают туда или с бумажных карт ТЦК, или из других государственных баз, потому ошибки практически исключены. Они могли бы быть при внесении данных вручную при оцифровке карт.

"Данные внесены о человеке с его РНОКП, которые внесли в карточку работники ТЦК в реестр "Оберег". Для таких случаев мы рекомендуем подать заявку в Резерв+ на исправление данных онлайн и подождать пока вручную оператор сможет подтвердить или опровергнуть то или иное утверждение. Или прийти с документами в ТЦК, в котором вы стоите на учете, и попросить уточнить данные в реестре", — пояснил Берестовой.

Адвокат Полина Марченко считает внесение данных Ирины в реестр военнообязанных безосновательно и говорит о нарушении процедуры:

"Есть смысл писать жалобу на районное ТЦК с требованием об удалении данных и исключении из военного учета в связи с тем, что такое лицо не является военнообязанным и не подлежит автоматической постановке на военный учет. И дальше, если это не сработает, есть смысл обращаться в вышестоящий центр комплектования и подавать иск о признании действий незаконными, противоправными".

По информации журналистов, на этой неделе Ирину сняли с розыска, но постановку на учет незаконной не признали. Потому женщина продолжит писать запросы и жалобы, чтобы ее сняли с учета. Если это не поможет, будет обращаться в суд.

Напомним, розыск ТЦК имеет свой срок годности и со временем теряет юридическую силу. Однако после того, как он закончится, военнообязанных не исключают с учета, а иногда нужно самостоятельно обращаться в ТЦК для снятия с розыска.

