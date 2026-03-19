Киянка опинилася в розшуку ТЦК і намагається довести, що не ставала на облік: деталі

Киянка Ірина Харациді-Логінова вже кілька місяців намагається довести, що її ім'я опинилося в реєстрі військовозобов'язаних помилково.

У неї немає медичної чи фармацевтичної освіти, та вона й не зверталася до Територіального центру комплектування (ТЦК) добровільно. Свою історію вона розповіла кореспондентам "Суспільне.

Свої дані в реєстрі Ірина, керівниця відділу кадрів в одній із компаній, коли подавала звітність до Міністерства оборони щодо військовозобов'язаних.

Спочатку вона подумала, що це просто помилка, і не надала цьому особливої уваги.

"Потім, через якийсь час, я подумала: "Що там таке цікаве, що ж це було", і поставила собі Резерв+, оновила там дані, і справді підтягнулися дані. Солдат, категорія обліку військовозобов'язаних клубів і бібліотек, художник. Ну, я філолог. Це мої дані взяли, скачали, провели всіма системами, ніхто нічого не перевіряв, придумали що захотіли", — згадує вона.

Через півроку Ірині зателефонували з одного з районних ТЦК у Харкові. Там Ірина навчалася в університеті.

"І цей дільничний сказав, що він мене розшукує, тому що я подана на Нацполіцію в розшук у зв'язку з тим, що я ховаюся від мобілізації. У мене немає ні медичної, ні фармацевтичної освіти, і добровільно я нікуди не зверталася", — підкреслює Харациді-Логінова.

Оновивши додаток, вона побачила, що в неї змінився статус, і Ірина тепер у розшуку. Там же була інформація про проходження ВЛК 20 років тому. Схвильована жінка звернулася із запитами до ТЦК у Харкові, а також пішла до ТЦК за місцем реєстрації в Києві:

"Юрист Оболонського ТЦК, який перевіряв мої дані, каже: "У нас ваших даних немає, ми вашу справу не бачимо". Я запитувала, якийсь є алгоритм, ну що людина має робити в таких випадках? На що юрист так сказав: "Ну ви можете стати на облік, і тоді ми займемося вашою справою". Тобто я маю стати на облік, щоб довести, що я не ставала на облік", — ділиться вона.

Ірина Харациді-Логінова Фото: Суспiльне

У Харкові їй відповіли, що частину даних втратили під час бойових дій у місті влітку 2022 року. Тому підтвердити чи спростувати інформацію не можуть. У зв'язку з цим, пояснили в ТЦК, відсутні правові підстави щодо виключення заявниці з військового обліку військовозобов'язаних.

Зі свого боку начальник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий запевняє, що Резерв+ відображає інформацію з державного реєстру військовозобов'язаних. Усі записи потрапляють туди або з паперових карток ТЦК, або з інших державних баз, тому помилки практично виключені. Вони могли б бути при внесенні даних вручну під час оцифрування карт.

"Дані внесено про людину з її РНОКП, які внесли в картку працівники ТЦК до реєстру "Оберіг". Для таких випадків ми рекомендуємо подати заявку в Резерв+ на виправлення даних онлайн і почекати, поки вручну оператор зможе підтвердити або спростувати те чи інше твердження. Або прийти з документами в ТЦК, в якому ви стоїте на обліку, і попросити уточнити дані в реєстрі", — пояснив Берестовий.

Адвокатка Поліна Марченко вважає внесення даних Ірини до реєстру військовозобов'язаних безпідставним і говорить про порушення процедури:

"Є сенс писати скаргу на районний ТЦК з вимогою про видалення даних і виключення з військового обліку у зв'язку з тим, що така особа не є військовозобов'язаною і не підлягає автоматичній постановці на військовий облік. І далі, якщо це не спрацює, є сенс звертатися до вищого за рівнем центру комплектування і подавати позов про визнання дій незаконними, протиправними".

За інформацією журналістів, цього тижня Ірину зняли з розшуку, але постановку на облік незаконною не визнали. Тому жінка продовжить писати запити і скарги, щоб її зняли з обліку. Якщо це не допоможе, звертатиметься до суду.

