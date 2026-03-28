В Харькове десятки женщин оказались в розыске ТЦК как "уклонистки": что известно

В Украине зафиксированы десятки случаев, когда женщины с вполне гражданскими профессиями, не имея отношения к медицине или армии, неожиданно оказались в розыске ТЦК. Большинство эпизодов, как уверяют, касаются одного из районных харьковских "военкоматов".

Психолога Агату Захарян в Харькове записали в ТЦК как медсестру и о своей новой профессии она узнала от участкового, который рассказал женщине, что она находится в розыске как "уклонистка". Об этом сообщает ТСН.

Когда девушка пришла разбираться с ситуацией, с розыска ее сняли, но с воинского учета — нет. В ТЦК ей объяснили, что в законе нет соответствующего пункта, который позволяет исключить из реестра из-за административной ошибки.

Преподавательница математики Галина Цехмистро узнала, что находится в розыске благодаря звонку офицера полиции. Впрочем, даже несмотря на предоставление диплома о получении специальности, в ТЦК отказались снять женщину с учета, рекомендуя обращаться в суд.

Шевченковский РТЦК Харькова

Объединившись в соцсетях, женщины выяснили, что почти все они жили или учились раньше в Шевченковском (бывшем Дзержинском) районе города. И именно этот ТЦК вносил их данные в систему "Оберіг" с ложными специальностями. Известно уже по меньшей мере о 30 подобных случаях.

Женщин, которые находятся в розыске ТЦК, не могут мобилизовать, но им невозможно выехать за границу. Им блокируют получение административных услуг, скажем получение водительского удостоверения или перерегистрации автомобиля. Также им могут заблокировать банковские счета.

Реакция ТЦК и власти

Нардеп Александр Федиенко считает, что проблему должны решить автоматически и женщинам не нужно нанимать адвокатов.

"Минобороны может быстро разработать постановление. Если человек не имеет медицинского или фармацевтического образования — он должен быть автоматически исключен из реестров. Судиться здесь не нужно", — считает народный избранник.

Нардеп Дмитрий Разумков сообщил, что вместе с коллегами инициирует законопроект, согласно которому женщина, которая попала в реестр по ошибке, должна быть автоматически исключена после ее заявления.

В то же время конкретное должностное лицо, которое выставило "уклонистке" штраф в 17 тысяч гривен за розыск, должно заплатить за ошибку в десятикратном размере, то есть 170 тыс грн, отмечает избранник.

В комментарии Новости.LIVE экс-прокурор Киевской прокуратуры Ярослав Захарченко рассказал, что в розыске находятся более 30 женщин.

"Уже более 30 женщин, по предварительным данным, в розыске за нарушение воинского учета — непонятно какого, на котором они не должны в жизни находиться априори, согласно законодательству", — отметил представитель прокуратуры.

Также он предположил, что реальный показатель на самом деле может быть больше.

В то же время в Харьковском областном ТЦК признают, что оснований для пребывания женщин в розыске нет и проводят служебное расследование.

"На данном этапе выяснено, что законных оснований для розыска этих женщин не было. Это исправляется. Мы рассматриваем жалобы и будем снимать их с учета. Мы исправляем ошибки", — прокомментировал ТСН заместитель начальника Харьковского областного ТЦК Алексей Шапка.

Пока ТЦК проводит расследование, юристы советуют женщинам, которые оказались в подобной ситуации, сначала подавать официальные жалобы в высшие органы Минобороны, а уже потом обращаться в суд, поскольку судебные тяжбы могут длиться месяцами.

23 марта на официальной странице областного ТЦК появилось сообщение, в котором начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик объясняет изданию "Цензор" ситуацию, которая произошла с Ириной Харациди-Логиновой.

Важно

Киевлянка оказалась в розыске ТЦК и пытается доказать, что не становилась на учет: детали

Он отметил, что внесение в реестр военнообязанных данных Ирины Харациди-Логиновой является технической ошибкой, которую нужно исправить. Впрочем, определить какой именно военнослужащий вносил информацию в систему, трудно.

Что делать женщинам, которых незаконно взяли на воинский учет

Обязательному воинскому учету в Украине подлежат только женщины в возрасте от 18 до 60 лет с медицинским или фармацевтическим образованием. Женщины других профессий могут стать на воинский учет только в добровольном порядке.

Женщинам, которые были незаконно взяты на воинский учет, — нужно обращаться в Министерство обороны Украины с письменным требованием об удалении сведений из государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, рекомендует адвокат Марина Бекало.

Поскольку Минобороны является держателем указанного реестра, там имеют техническую возможность в ручном режиме осуществить удаление данных, — пояснила защитница.

Напомним, в прошлом году Кабинет министров утвердил изменения в порядок постановки на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием. Они обязаны явиться в ТЦК и пройти медкомиссию, иначе им грозит розыск и штраф.

Также мы писали, что украинский журналист Егор Логинов рассказал о том, что в Украине любую женщину могут сделать военнообязанной. При этом, сняться с учета будет невозможно.