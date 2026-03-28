"Пафосно мобілізувався": Безугла розкритикувала службу ведучого Карпʼяка

Народна депутатка Марʼяна Безугла розкритикувала екстелеведучого та військового Вадима Карпʼяка за те, що той після "пафосної мобілізації" став речником та ходить на форуми олігарха Пінчука.

Безугла нагадала історію ведучого телемарафону у своєму Telegram-каналі.

Безугла розкритикувала ведучого Карпʼяка

"Пам'ятаєте ведучого ICTV, Телемарафону Вадима Карп’яка, який дуже пафосно і гучно мобілізувався до десантно-штурмових військ, але виявилося, що відразу після БЗВП став речником і поїхав фотографуватися з нардепками на форумі олігарха Пінчука "Yes"?" — написала народна депутатка.

За словами Безуглої, тепер журналіст "у колаборації з медіарадницею Сирського Ганною Маляр".

"Хроніки "порішавших" або світські хроніки наближених Сирського", — додала депутатка.

Раніше Безугла вже висловлювала свої думки щодо служби Карпʼяка.

"Але тоді не заявляйте пафосно про тяжкий вибір стати десантником, доєднатися до воїнів тощо. Відповідайте за слова. Краще чесно було сказати: кожен може знайти себе у війську, я журналіст і буду покращувати цей напрямок у ЗСУ. Ну й ще додати, що сприятиму лояльності олігархів і, можливо, далі займуся з ними політикою. Але це вже така собі історія", — йдеться в дописі депутатки.

Безугла розкритикувала ведучого Карпʼяка Фото: Мар'яна Безугла / Telegram

Вадим Карпʼяк мобілізувався

Восени прямо під час ефіру на телеканалі ICTV ведучий телемарафону Вадим Карпʼяк оголосив про завершення журналістської діяльності. Він заявив, що приєднається до восьмого корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Сьогодні був мій останній день, як ведучого розмовних студій Єдиних Новин. Я мобілізуюся. Люблю своїх дітей і не хочу передавати цю війну їм у спадок", — заявив він.

Карп'як тоді згадав про необхідність підкріплення для армії.

"Я сотні разів повторював в ефірі, що армії бракує людей. Настав час самому стати одним із них", — казав ведучий.

