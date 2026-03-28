"Пафосно мобилизовался": Безуглая раскритиковала службу ведущего Карпьяка

Народная депутат Марьяна Безуглая раскритиковала экс-телеведущего и военного Вадима Карпьяка за то, что тот после "пафосной мобилизации" стал спикером и ходит на форумы олигарха Пинчука.

Безуглая напомнила историю ведущего телемарафона в своем Telegram-канале.

"Помните ведущего ICTV, Телемарафона Вадима Карпьяка, который очень пафосно и громко мобилизовался в десантно-штурмовые войска, но оказалось, что сразу после БЗВП стал спикером и поехал фотографироваться с нардепками на форуме олигарха Пинчука "Yes"?" — написала народная депутат.

По словам Безуглой, теперь журналист "в коллаборации с медиарадницей Сырского Анной Маляр".

"Хроники "поришавших" или светские хроники приближенных Сырского", — добавила депутат.

Ранее Безуглая уже высказывала свои мысли относительно службы Карпьяка.

"Но тогда не заявляйте пафосно о тяжелом выборе стать десантником, присоединиться к воинам и тому подобное. Отвечайте за слова. Лучше честно было сказать: каждый может найти себя в армии, я журналист и буду улучшать это направление в ВСУ. Ну и еще добавить, что буду способствовать лояльности олигархов и, возможно, дальше займусь с ними политикой. Но это уже такая себе история", — говорится в посте депутата.

Фото: Марьяна Безуглая / Telegram

Вадим Карпьяк мобилизовался

Осенью прямо во время эфира на телеканале ICTV ведущий телемарафона Вадим Карпьяк объявил о завершении журналистской деятельности. Он заявил, что присоединится к восьмому корпусу Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Сегодня был мой последний день, как ведущего разговорных студий Единых Новостей. Я мобилизуюсь. Люблю своих детей и не хочу передавать эту войну им в наследство", — заявил он.

Карпьяк тогда вспомнил о необходимости подкрепления для армии.

"Я сотни раз повторял в эфире, что армии не хватает людей. Пришло время самому стать одним из них", — говорил ведущий.

