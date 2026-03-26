"Пішов добровольцем": Кондратюк розповів про мобілізацію старшого сина

Старший син українського продюсера та телеведучого Ігоря Кондратюка Сергій служить у ЗСУ добровольцем з 2023 року. Він долучився до 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ (ДШВ).

Як юнак, маючи поганий зір, потрапив в армію, його батько розповів Марічці Падалко.

Ігор Кондратюк розповів про сина в армії

Сергій попросив тоді мамі не казати нічого про своє рішення, а батько його повністю зрозумів.

"Служить. Бурчить, бо він же зовсім не військовий. Він пішов добровольцем у 2023-му році. Для нас це було несподіванкою. Сказав мамі не казати, що він пішов у військкомат, що він вирішив служити. Все одно ми його провели в військкомат, в ТЦК. Він ішов за приписом в один підрозділ, до свого знайомого, в мінометний підрозділ", — розповів продюсер.

У юнака був припис, він пішов в "учебку" з надією, що потрапить потім до свого знайомого в мінометний підрозділ, який тоді стояв під Купянськом. Але через тиждень його забрали на навчання до Британії, після чого Сергій опинився в ДШВ.

Відео дня

"І тільки в минулому році він мені сказав: "Я зрозумів, чого мене забрали в ДШВ"… Виявляється, учебка була десантури. Він сказав: "Учебка нереально крута". Йому дуже сподобалася та учебка. А виявляється, це була учебка британських штурмових військ", — пояснив Кондратюк-старший.

Ігор Кондратюк

Поганий зір

За словами зіркового батька, у його сина поганий зір, але це не завадило йому долучитися до війська.

"В Серьожі минус 6 зір. Коли він поступив туди, на місце дислокації, йому сказав командир: "А навіщо мені крота прислали?" Він: "В сенсі, крота?" "Ну в тебе який зір, мінус 6?". Потім його перерозподілили. Служить. Бурчить. Бо армія — це трошки не його, але він служить", — каже продюсер.

Наразі вдома Сергію побувати вдається нечасто. До того ж, його зараз збираються зробити начальником підрозділу.

"Нічого не зробиш, це його рішення", — сказав Кондратюк.

