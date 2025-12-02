Ігор Кондратюк розсекретив розмір своєї пенсії: "Я добре заробляв"

Український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк розсекретив розмір своєї пенсії та зізнався, на які гроші наразі живе. Шоумен має певні заощадження та повертає борги колишніх підлеглих.

Про це Кондратюк розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну. Зокрема, у продюсера є пенсія. Щомісяця він отримує близько 10 тисяч гривень.

Пенсія Ігоря Кондратюка

Загалом шоумен живе на накопичення. Він наголосив, що багато працював та вів різні проєкти.

"У мене є пенсія, це 9 з чимось тисяч гривень. І я трішки накопичив собі. Ще вистачає. Я добре заробляв, у мене було багато передач. В мене закрита декларація, це абсолютно легальна вся історія. Це просто живі гроші. Я, як Воррен Баффет, вийшов у кеш, до того ж дуже давно", — сказав Ігор Кондратюк.

Ігор Кондратюк Фото: kondratiuk_official

Борг Козловського

Ба більше, співак Віталій Козловський нещодавно повністю виплатив свій борг перед продюсером. Артист уже повністю покрив усю суму.

"Козловський заплатив. Він закрив цей свій ганебний гештальт. Слава Богу. Сподіваюсь, у тебе немає питань про Козловського. Питання закрите", — сказав шоумен.

Віталій Козловський Фото: Facebook

