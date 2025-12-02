Игорь Кондратюк рассекретил размер своей пенсии: "Я хорошо зарабатывал"

Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк рассекретил размер своей пенсии и признался, на какие деньги сейчас живет. Шоумен имеет определенные сбережения и возвращает долги бывших подчиненных.

Об этом Кондратюк рассказал в интервью Славе Демину. В частности, у продюсера есть пенсия. Ежемесячно он получает около 10 тысяч гривен.

Пенсия Игоря Кондратюка

В общем шоумен живет на накопления. Он отметил, что много работал и вел различные проекты.

"У меня есть пенсия, это 9 с чем-то тысяч гривен. И я немного накопил себе. Еще хватает. Я хорошо зарабатывал, у меня было много передач. У меня закрытая декларация, это абсолютно легальная вся история. Это просто живые деньги. Я, как Уоррен Баффет, вышел в кэш, причем очень давно", — сказал Игорь Кондратюк.

Игорь Кондратюк

Долг Козловского

Более того, певец Виталий Козловский недавно полностью выплатил свой долг перед продюсером. Артист уже полностью покрыл всю сумму.

"Козловский заплатил. Он закрыл этот свой позорный гештальт. Слава Богу. Надеюсь, у тебя нет вопросов о Козловском. Вопрос закрыт", — сказал шоумен.

Виталий Козловский

