"Слишком большая звезда": Кондратюк ответил, будет ли вести "Караоке на Майдане" (видео)

63-летний украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк заявил об окончательном возвращении телешоу "Караоке на Майдане" на широкие экраны. Однако он не будет вести проект, оставшись его правообладателем и креативным продюсером.

В интервью радио "Буковинська Хвиля" Кондратюк сказал, что легендарное шоу из начала 2000-х может вернуться на экраны даже во время большой войны.

Игорь Кондратюк рассказал о восстановлении "Караоке на Майдане" (см. с 8:42)

"Один из каналов хочет возобновить "Караоке на Майдане". И я не буду, конечно, ведущим, потому что считаю, что я уже слишком большая звезда", — сказал Игорь Кондратюк.

Впрочем, шоумен все же присоединится к созданию обновленного проекта: он является правообладателем шоу и креативным продюсером. В частности, Кондратюк признался, что уже был проведен предварительный кастинг на ведущего "Караоке".

Съемки "Караоке на Майдане" в 2025 году Фото: Facebook Игорь Кондратюк

По мнению музыкального критика, для того, чтобы шоу заинтересовало молодежь, ведущим должен быть кто-то моложе его.

"Мне интересно, как это может пойти без меня. Есть мнение у многих продюсеров, что эта передача настолько авторская. Если бы она не выстрелила в 99 году, то уже через 10 лет ее бы никто не смотрел", — считает шоумен.

"Караоке на майдане" с Игорем Кондратюком

Шоу было более 20 лет в телеэфире до 2019-го. Сейчас его цель — благотворительная для ВСУ. Организаторы отметили, что все собранные деньги направят на поддержку Сил обороны, а именно — средства РЭБ для 3-й отдельной штурмовой бригады. Впрочем, это лишь несколько выпусков с Кондратюком, а полноценное возвращение на экраны пока в процессе подготовки.

