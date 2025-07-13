Во Львове снимают "Караоке на Майдане": в какие еще города приедет Кондратюк (видео)

Во Львове 13 июля снимали легендарное шоу "Караоке на Майдане", ведущим и соавтором которого является продюсер Игорь Кондратюк.

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Шоумен традиционно приглашал на сцену людей, которые хорошо поют. На этот раз львовяне исполняли песню "Червона рута", передают местные каналы.

Во Львове снимают "Караоке на Майдане"

"Шоу было более 20 лет в телеэфире до 2019-го. Сегодня его цель — благотворительная для ВСУ", — отметили под видео.

Возвращение "Караоке на Майдане"

"Караоке на Майдане" — телепередача, один из самых рейтинговых проектов в Украине, который продержался на рынке 20 лет. Ведущий и соавтор проекта — Игорь Кондратюк.

После шести лет перерыва летом 2025 в Киеве на территории ВДНХ состоялись съемки нового выпуска шоу, она запланированы также в Днепре и Львове. Ведущий — неизменный, Игорь Кондратюк. Концепция шоу также неизменна: микрофон из рук в руки, без фонограммы, только живой голос.

Возвращение "Караоке" приурочено к 25-летию его выхода на украинское телевидение.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Певец Игорь Целип, который в 2018 году стал победителем шоу "Караоке на Майдане" переехал в Великобританию, где работал на стройке вместе с отцом.

Игорь Кондратюк резко высказался о решении Андрея Данилко продолжить выступать на русском в Украине, несмотря на общественный резонанс.

Кроме того, Кондратюк рассказал, что его сын Сергей ушел добровольцем на войну. Он долгое время скрывал эту информацию от публики.