У Львові знімають "Караоке на Майдані": у які ще міста приїде Кондратюк (відео)

У Львові 13 липня знімали легендарне шоу "Караоке на Майдані", ведучим та співавтором якого є продюсер Ігор Кондратюк.

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Шоумен традиційно запрошував на сцену людей, які гарно співають. Цього разу львʼяни виконували пісню "Червона рута", передають місцеві канали.

У Львові знімають "Караоке на Майдані"

"Шоу було понад 20 років в телеефірі до 2019-го. Сьогодні його ціль — благодійна для ЗСУ", — зазначили під відео.

Повернення "Караоке на Майдані"

"Караоке на Майдані" — телепередача, один з найбільш рейтингових проєктів в Україні, який протримався на ринку 20 років. Ведучий і співавтор проєкту — Ігор Кондратюк.

Після шести років перерви влітку 2025 в Києві на території ВДНГ відбулися зйомки нового випуску шоу, вона заплановані також у Дніпрі та Львові. Ведучий — незмінний, Ігор Кондратюк. Концепція шоу також незмінна: мікрофон з рук у руки, без фонограми, лише живий голос.

Повернення "Караоке" приурочено до 25-річчя його виходу на українське телебачення.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Співак Ігор Целип, який у 2018 році став переможцем шоу "Караоке на Майдані" переїхав до Великої Британії, де працював на будівництві разом з батьком.

Ігор Кондратюк різко висловився про рішення Андрія Данилка продовжити виступати російською в Україні, попри суспільний резонанс.

Крім того, Кондратюк розповів, що його син Сергій пішов добровольцем на війну. Він довгий час приховував цю інформацію від публіки.