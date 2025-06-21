Переможець "Караоке на Майдані" став будівельником у Великій Британії: інтерв'ю

Відомий український співак Ігор Целип, який у 2018 році став переможцем шоу "Караоке на Майдані", за кілька років до повномасштабного вторгнення переїхав до Великої Британії, де працював на будівництві разом із батьком. В ексклюзивному інтерв’ю Фокусу артист розповів, як склалась його доля.

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Вперше ім'я Ігоря Целипа пролунало на всю країну після виступу на "Караоке на Майдані". Сьогодні він згадує той день, як точку зламу, коли його життя поділилося на "до" та "після".

"Це було, наче стрибнути в невідомість з відкритим серцем. Стою серед натовпу — і тут ведучий тицяє мікрофон. Серце калатає, ноги трохи ватяні, але очі горять. Перші акорди – і я ніби вдома. Пісня ллється, а люди навколо підспівують. І коли дійшло до фінального голосування, я вже не думав про перемогу — я просто кайфував. Коли почув своє ім’я, то це був вибух радості", — пригадує артист.

Чи пам’ятаєте, яку пісню ви тоді виконували?

— Так, пам’ятаю дуже добре. Це була пісня "Мої батьки" Олега Винника. Я обрав цю композицію не випадково — вона мені дуже близька. Я співав її з думками про своїх тата і маму, про все, що вони зробили для мене і нашої родини. Кожне слово там — щире, просте й сильне. Багато разів чув від людей: "Це ж ти ту пісню про батьків співав?". Значить, вона справді дійшла до сердець.

Якою була атмосфера за лаштунками проєкту? Чи було відчуття, що це справжній шанс "засвітитися"?

— Атмосфера — як на великому святі. Ніхто не заздрив, навпаки — підтримували одне одного. Було відчуття, що в цей момент ти можеш показати справжнього себе. Не думав про "кар’єру" — просто хотілося співати. Але десь усередині було відчуття, що це може стати поворотним моментом.

Ігор Целип, переможець "Караоке на Майдані" Фото: Ігор Целип

Як вам працювалося з Ігорем Кондратюком?

— З Кондратюком легко і водночас відповідально. Він уміє побачити талант і дуже тонко реагує. Може однією фразою або поглядом зарядити впевненістю. Я запам’ятав, як він після виступу сказав: "Ти справжній. І це головне". Це мені тоді багато дало.

Чи пропонував Кондратюк вам контракт після участі у шоу?

— Ні, пропозиції не було. Думаю, тоді був величезний потік учасників, і кожен день нові обличчя. Можливо, просто не потрапив у той потрібний момент. Але я вдячний за саму можливість виступити — вона дала мені поштовх рухатись далі самостійно.

Чи підтримували ви після шоу зв’язок із Кондратюком або кимось із команди? Можливо, навіть з іншими учасниками?

— На жаль, тісного зв’язку не було — кожен пішов своїм шляхом. Але іноді з кимось випадково перетиналися — згадували ті дні, посміхалися. Це був момент, що нас об’єднав, навіть якщо на короткий час.

Як гадаєте, якби "Караоке на Майдані" відродилось — взяли б у ньому участь ще раз?

— Однозначно, з радістю повернувся б! Це була б не просто ностальгія, а своєрідне повернення до джерел. Але цього разу я б уже виконав свою власну пісню. Бо за цей час багато змінилося — я почав писати сам, і хочеться поділитися з людьми тим, що йде зсередини. Це був би новий рівень щирості — не просто заспівати, а сказати щось справжнє від себе.

Ігор Целип переїхав до Великої Британії Фото: Ігор Целип

Чи не було думки взяти участь ще в якомусь музичному реаліті — "Голос країни", "Х-фактор"?

— Були думки. Але з часом я зрозумів, що хочу сам творити — не лише співати чужі пісні, а писати свої. Мене більше вабить свобода й автентичність, ніж формат і рамки шоу. Але ці проєкти — крутий досвід, і я не виключаю нічого.

На вашу думку, чи можуть сучасні талант-шоу запустити кар’єру співака?

— Все залежить від людини. Шоу можуть дати імпульс, але далі — тільки ти сам. У моєму випадку це стало першою сходинкою. Не головною, але знаковою. Бо саме тоді я повірив, що маю право бути почутим.

В інтерв'ю Ігор також зізнався, що за кілька років до повномасштабного вторгнення переїхав до Великої Британії, де працював на будівництві разом із батьком. Після 2022 року активно долучається до благодійних концертів та виступів як у Британії, так і в інших країнах Європи, разом з українськими артистами.

Серед його найпопулярніших пісень — "Моє серце, "Хто ти", а також хіт "Всі зірки", який став вірусним у TikTok та полюбився українцям.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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