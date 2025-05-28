"Пропускають школу": Ірина Федишин розповіла, чи живуть її сини в Україні

Відома українська співачка Ірина Федишин розповіла про те, як і де виховує своїх дітей під час активних гастролей по всьому світу. Артистка не приховує, що сини інколи пропускають школу.

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Детальніше про це вона розповіла в інтервʼю Марії Єфросиніній.

"Усі гастролі хлопці їздили зі мною. Як школа? Якщо був травневий тур, то трохи пропускали, зайшли на червень. Трохи потім наздоганяли, навчалися онлайн, по-різному", — розповідає співачка.

Літає з синами в тур

Федишин зауважила, що не хоче їх залишати в Україні самих, поки працює за кордоном на концертах в рамках свого міжнародного туру.

"Не можу їх лишити, бо інакше не зможу гастролювати. Там тривоги, там прильоти, серце не на місці. Мені спокійніше, коли діти біля мене. Це дуже важко — всі ці перельоти з малими, коли ти не встигаєш поїсти, біжиш в McDonald's. Тобі серце як мами болить, але ми живемо в цій війні. Кожен вибудовує свій шлях, у мене він такий", — зізналась співачка.

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За словами Федишин, у вихованні дітей активно допомагають її батьки, хоча хлопці ростуть самостійними. Зокрема, старший син, Юра, може самостійно підігріти собі їсти або замовити суші.

Маша Єфросиніна та Ірина Федишин Фото: Маша Єфросиніна | YouTube

До слова, співачка разом із чоловіком, продюсером Віталієм Човником, виховує двох синів: 14-річного Юрія та 9-річного Олега. Артистка часто публікує сімейні фото у своєму Instagram, де можна побачити її дітей разом із чоловіком та батьками.

Ірина неодноразово підкреслювала, що сім’я для неї — головна цінність. Вона намагається поєднувати активну творчу діяльність із материнством.

Співачка Ірина Федишин

Народилася 1 лютого 1987 року у Львові в родині музикантів. З дитячих років проявляла любов до сцени: вже у три роки виконувала патріотичні композиції, а в шість організовувала власні невеличкі концерти. Сьогодні Ірина активно виступає, бере участь у телевізійних шоу та здобуває музичні відзнаки. Зокрема, у 2015 році стала лауреаткою конкурсу "Український формат", а в 2021-му отримала нагороду "Гордість української пісні".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ірина Федишин зробила оригінальний подарунок своєму чоловікові з нагоди річниці весілля — артистка присвятила йому пісню під назвою "Віталік" та зняла кліп на неї в Португалії.

Також писали про зустріч співачки з Валерієм Залужним. Як стало відомо, головнокомандувач ЗСУ знайомий із творчістю Ірини, тож на знак підтримки подарував їй кілька сувенірів із власним автографом.

Окрім цього, згадувалося, що через стан здоров’я лікарі заборонили Федишин виступати: вона була змушена перенести частину концертів.