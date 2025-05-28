"Залишився на окупованій території": Ірина Федишин розповіла про загибель брата на війні

Відома українська співачка Ірина Федишин розповіла про втрату на війні двоюрідного брата — Романа. За словами артистки, його тіло так і не знайшли через активні бойові дії.

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Детальніше про цю втрату Ірина розповіла в інтервʼю Марії Єфросиніній.

За свідченнями побратимів, Роман Климкович загинув у бою під Соледаром 9 лютого 2023 року.

"Знаю, що хлопці там якось намагалися дістати його, але нічого не вийшло. Звісно, ми також билися в пошуках, дзвонили всюди, куди можна, але нічого з того не вийшло. Так і немає тіла", — каже Федишин.

Пішов дуже молодим

Співачка часто його згадує, адже він загинув ще дуже молодим. "Не прожив він це життя. Пішов молодим, енергійним, як усі хлопці. Він був дуже світлим і позитивним. Любив мене, я це відчувала. Захищався, коли ставалися скандали, підтримував мене", — додає артистка.

Ірина Федишин зі своїм двоюрідним братом Романом Фото: Маша Єфросиніна | YouTube

За її словами, брат деякий час жив у Чехії, а потім повернувся, бо хотів реалізувати себе в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення він мобілізувався до лав ЗСУ.

"Не очікувала, що це все так швидко станеться, тому що він був у Харкові. Востаннє бачила його на своєму концерті в Трускавці 26 січня, коли його відпустили на 10 днів. Ми ще фотографувалися разом", — розповідає Ірина.

Маша Єфросиніна та Ірина Федишин Фото: Маша Єфросиніна | YouTube

Хто така Ірина Федишин

До слова, Ірина Федишин — українська співачка та авторка пісень. Народилася 1 лютого 1987 року у Львові в родині музикантів. З раннього дитинства проявляла інтерес до музики: вже у три роки виконувала патріотичні пісні, а в шість — організовувала власні концерти. Федишин активно виступає на сцені, бере участь у телевізійних проєктах і отримує нагороди. Зокрема, стала лауреаткою конкурсу "Український формат" у 2015 році та отримала відзнаку "Гордість української пісні" у 2021 році. Одружена з Віталієм Човником, своїм продюсером. Пара виховує двох синів — Юрія та Олега.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ірина Федишин зробила чоловіку незвичний подарунок на річницю шлюбу. Зірка сцени присвятила чоловіку пісню "Віталік", кліп на яку вони зняли в Португалії.

Крім того, ми писали про зустріч співачки та Валерія Залужного. Як з'ясувалося, генерал знайомий з творчістю артистки, тому на знак підтримки передав їй кілька подарунків зі своїми автографами.

Також повідомлялося, що лікарі заборонили Федишин виходити на сцену: співачка перенесла кілька концертів.