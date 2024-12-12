Ірина Федишин стала жертвою шахраїв з Росії: деталі

Артистка наразі перебуває з благодійним туром у США та Канаді. Вона підозрює російський слід у кібератаці.

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Українська співачка Ірина Федишин стала жертвою шахраїв з Росії. Про це артистка повідомила у своєму Instagram.

Зірка сцени розповіла, що зламали електронну пошту, а також її YouTube-канал. Інші акаунти наразі під контролем Ірини Федишин. Співачка переконана, що в інциденті винні саме шахраї з Росії. Наразі знаменитість робитьувсе можливе, аби повернути доступ до сторінок.

"Кілька годин тому була здійснена масштабна кібератака з різних країн. Це ще раз нагадує нам, що ворог не спить і продовжує свої інформаційні напади. Це сталося під час мого великого різдвяного туру, і для нас це величезна втрата, адже на моєму YouTube-каналі майже пів мільйона підписників. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб повернути його", — написала Федишин.

Ірина Федишин стала жертвою шахраїв

Зокрема, українська співачка попросила не реагувати на листи, які надходять начебто від її імені.

"Усі ці дії спрямовані на те, щоб завдати шкоди", — зазначила Ірина Федишин.

Нагадаємо, Ірина Федишин зробила чоловіку незвичний подарунок на річницю шлюбу.

Також Фокус писав про зустріч Ірини Федишин та Валерія Залужного.