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Ірина Федишин стала жертвою шахраїв з Росії: деталі

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Фото: irynafedyshyn\Instagram | Ірина Федишин

Артистка наразі перебуває з благодійним туром у США та Канаді. Вона підозрює російський слід у кібератаці.

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Українська співачка Ірина Федишин стала жертвою шахраїв з Росії. Про це артистка повідомила у своєму Instagram.

Зірка сцени розповіла, що зламали електронну пошту, а також її YouTube-канал. Інші акаунти наразі під контролем Ірини Федишин. Співачка переконана, що в інциденті винні саме шахраї з Росії. Наразі знаменитість робитьувсе можливе, аби повернути доступ до сторінок.

"Кілька годин тому була здійснена масштабна кібератака з різних країн. Це ще раз нагадує нам, що ворог не спить і продовжує свої інформаційні напади. Це сталося під час мого великого різдвяного туру, і для нас це величезна втрата, адже на моєму YouTube-каналі майже пів мільйона підписників. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб повернути його", — написала Федишин.

Ірина Федишин стала жертвою шахраїв Fullscreen
Ірина Федишин стала жертвою шахраїв

Зокрема, українська співачка попросила не реагувати на листи, які надходять начебто від її імені.

"Усі ці дії спрямовані на те, щоб завдати шкоди", — зазначила Ірина Федишин.

Нагадаємо, Ірина Федишин зробила чоловіку незвичний подарунок на річницю шлюбу.

Також Фокус писав про зустріч Ірини Федишин та Валерія Залужного.