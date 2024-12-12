Ирина Федишин стала жертвой мошенников из России: детали

Артистка сейчас находится с благотворительным туром в США и Канаде. Она подозревает российский след в кибератаке.

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Украинская певица Ирина Федишин стала жертвой мошенников из России. Об этом артистка сообщила в своем Instagram.

Звезда сцены рассказала, что взломали электронную почту, а также ее YouTube-канал. Другие аккаунты сейчас под контролем Ирины Федишин. Певица убеждена, что в инциденте виноваты именно мошенники из России. Сейчас знаменитость делает все возможное, чтобы вернуть доступ к страницам.

"Несколько часов назад была осуществлена масштабная кибератака из разных стран. Это еще раз напоминает нам, что враг не спит и продолжает свои информационные нападения. Это произошло во время моего большого рождественского тура, и для нас это огромная потеря, ведь на моем YouTube-канале почти полмиллиона подписчиков. Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть его", — написала Федишин.

Ирина Федишин стала жертвой мошенников

В частности, украинская певица попросила не реагировать на письма, которые поступают якобы от ее имени.

"Все эти действия направлены на то, чтобы нанести вред", — отметила Ирина Федишин.

Напомним, Ирина Федишин сделала мужу необычный подарок на годовщину брака.

Также Фокус писал о встрече Ирины Федишин и Валерия Залужного.