"Остался на оккупированной территории": Ирина Федишин рассказала о гибели брата на войне

Известная украинская певица Ирина Федишин рассказала о потере на войне двоюродного брата — Романа. По словам артистки, его тело так и не нашли из-за активных боевых действий.

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Подробнее об этой потере Ирина рассказала в интервью Марии Ефросининой.

Сослуживцы утверждают, что Роман Климкович погиб в бою под Соледаром 9 февраля 2023 года.

"Знаю, что ребята там как-то пытались достать его, но ничего не получилось. Конечно, мы тоже бились в поисках, звонили везде, куда можно, но ничего из этого не вышло. Так и нет тела", — говорит Федишин.

Ушел очень молодым

Певица часто вспоминает брата, ведь он погиб очень молодым. "Не прожил он эту жизнь. Ушел молодым, энергичным, как все ребята. Он был очень светлым и позитивным. Любил меня, я это чувствовала. Защищался, когда происходили скандалы, поддерживал", — добавляет артистка.

Ирина Федишин со своим двоюродным братом Романом Фото: Маша Єфросиніна | YouTube

По ее словам, брат некоторое время жил в Чехии, а потом вернулся, потому что хотел реализовать себя в Украине. После начала полномасштабного вторжения он мобилизовался в ряды ВСУ.

"Не ожидала, что это все так быстро произойдет, потому что он был в Харькове. Последний раз видела его на своем концерте в Трускавце 26 января, когда его отпустили на 10 дней. Мы еще фотографировались вместе", — рассказывает Ирина.

Маша Ефросинина и Ирина Федишин Фото: Маша Єфросиніна | YouTube

Кто такая Ирина Федишин

К слову, Ирина Федишин — украинская певица и автор песен. Родилась 1 февраля 1987 года во Львове в семье музыкантов. С раннего детства проявляла интерес к музыке: уже в три года исполняла патриотические песни, а в шесть — организовывала собственные концерты. Федишин активно выступает на сцене, участвует в телевизионных проектах и получает награды. В частности, стала лауреатом конкурса "Украинский формат" в 2015 году и получила награду "Гордость украинской песни" в 2021 году. Замужем за Виталием Човником, своим продюсером. Пара воспитывает двух сыновей — Юрия и Олега.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ирина Федишин сделала мужу необычный подарок на годовщину брака. Звезда сцены посвятила мужу песню "Виталик", клип на которую они сняли в Португалии.

Кроме того, мы писали о встрече певицы и Валерия Залужного. Как выяснилось, генерал знаком с творчеством артистки, поэтому в знак поддержки передал ей несколько подарков со своими автографами.

Также сообщалось, что врачи запретили Федишин выходить на сцену: певица перенесла несколько концертов.