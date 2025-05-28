"Пропускают школу": Ирина Федишин рассказала, живут ли ее сыновья в Украине

Известная украинская певица Ирина Федишин рассказала о том, как и где воспитывает своих детей во время активных гастролей по всему миру. Артистка не скрывает, что ее сыновья иногда пропускают школу.

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Подробнее об этом она рассказала в интервью Марии Ефросининой.

"Все гастроли ребята ездили со мной. Как школа? Когда был майский тур, то немного пропускали, зашли на июнь. Немного потом догоняли, учились онлайн, по-разному", — рассказывает певица.

Летает с сыновьями в тур

Федишин отметила, что не хочет оставлять детей в Украине одних, пока работает за границей на концертах в рамках своего международного тура.

"Не могу их оставить, иначе не смогу гастролировать. Там тревоги, там прилеты, сердце не на месте. Мне спокойнее, когда дети возле меня. Это очень трудно — все эти перелеты с детьми, когда ты не успеваешь поесть, бежишь в McDonald's. Тебе сердце как мамы болит, но мы живем в этой войне. Каждый выстраивает свой путь, у меня он такой", — призналась певица.

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По словам Федишин, в воспитании детей активно помогают ее родители, хотя ребята растут самостоятельными. В частности, старший сын, Юра, может самостоятельно подогреть себе еду или заказать суши.

Маша Ефросинина и Ирина Федишин Фото: Маша Єфросиніна | YouTube

К слову, певица вместе с мужем, продюсером Виталием Човником, воспитывает двух сыновей: 14-летнего Юрия и 9-летнего Олега. Артистка часто публикует семейные фото в своем Instagram, где можно увидеть ее детей вместе с мужем и родителями.

Ирина неоднократно подчеркивала, что семья для нее — главная ценность. Она старается совмещать активную творческую деятельность с материнством.

Певица Ирина Федишин

Родилась 1 февраля 1987 года во Львове в семье музыкантов. С детских лет проявляла любовь к сцене: уже в три года выполняла патриотические композиции, а в шесть организовывала собственные небольшие концерты. Сегодня Ирина активно выступает, участвует в телевизионных шоу и получает музыкальные награды. В частности, в 2015 году стала лауреатом конкурса "Украинский формат", а в 2021-м получила награду "Гордость украинской песни".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ирина Федишин сделала оригинальный подарок своему мужу по случаю годовщины свадьбы — артистка посвятила ему песню под названием "Виталик" и сняла клип на нее в Португалии.

Также писали о встрече певицы с Валерием Залужным. Как стало известно, главнокомандующий ВСУ знаком с творчеством Ирины, поэтому в знак поддержки подарил ей несколько сувениров с собственным автографом.

Кроме этого, упоминалось, что из-за состояния здоровья врачи запретили Федишин выступать: она была вынуждена перенести часть концертов.