Зірка "Кварталу 95" закрутила роман з британцем: він переїхав жити в Україну (фото)

Відома акторка Ірина Сопонару перебуває в стосунках з підданим Великої Британії, який не побоявся війни й залишився в Україні. Пара випадково познайомилась у ресторані, коли знаменитість переживала глибоку особисту кризу.

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В інтерв’ю Маші Єфросиніній гумористка зізналась, що з коханим вони познайомилися в одному зі столичних ресторанів абсолютно випадково. Спочатку обмінялися контактами, а згодом почали спілкуватися. Зрештою, це переросло у романтичні стосунки.

"Ми з Рісом почали зустрічатися ще до повномасштабного вторгнення. Коли він мені пропонував з’їхатися, я сказала: "Що це означає?". Бо я хочу заміж, дітей, а не просто жити разом невідомо скільки років. Це ж європеєць, не зрозуміло, як у них заведено. Я озвучила свої думки. Сказала, що в нашому суспільстві, це означає, що ми плануємо разом якесь майбутнє", — зізналась акторка.

Коли почалась велика війна, Сопонару була переконана, що чоловік повернеться назад до Великої Британії, але він ухвалив несподіване рішення залишитися в Україні.

"У нього навіть не постало це питання. Воно було в мене. Після цього я в нього ще більше закохалася, розумієш. Він наскільки себе проявив як сильний мужчина. Почуваюся поруч з ним, як вдома", — додає Ірина.

Сопонару закрутила роман з британцем Фото: YouTube

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