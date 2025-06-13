Звезда "Квартала 95" закрутила роман с британцем: он переехал жить в Украину (фото)

Известная актриса Ирина Сопонару находится в отношениях с подданным Великобритании, который не побоялся войны и остался в Украине. Пара случайно познакомилась в ресторане, когда знаменитость переживала глубокий личный кризис.

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В интервью Маше Ефросининой юмористка призналась, что с любимым они познакомились в одном из столичных ресторанов совершенно случайно. Сначала обменялись контактами, а затем начали общаться. В конце концов, это переросло в романтические отношения.

"Мы с Рисом начали встречаться еще до полномасштабного вторжения. Когда он мне предлагал съехаться, я сказала: "Что это значит?". Потому что я хочу замуж, детей, а не просто жить вместе неизвестно сколько лет. Это же европеец, не понятно, как у них принято. Я озвучила свои мысли. Сказала, что в нашем обществе, это означает, что мы планируем вместе какое-то будущее", — призналась актриса.

Когда началась большая война, Сопонару была убеждена, что мужчина вернется в Великобританию, но он принял неожиданное решение остаться в Украине.

"У него даже не возник этот вопрос. Он был у меня. После этого я в него еще больше влюбилась, понимаешь. Он насколько себя проявил как сильный мужчина. Чувствую себя рядом с ним, как дома", — добавляет Ирина.

Сопонару закрутила роман с британцем Фото: YouTube

Напомним, ранее Фокус писал, что:

После грандиозного скандала из-за миниатюры с военными авторы "Квартала 95" более придирчиво изучают материал. Так они пытаются избежать негативной реакции от аудитории.

Кроме того, Маша Ефросинина обвинила Ольгу Фреймут во лжи.

В другом интервью Маше Ефросининой известная украинская певица Ирина Федишин рассказала о том, как и где воспитывает своих детей во время активных гастролей по всему миру. Артистка не скрывает, что сыновья иногда пропускают школу.