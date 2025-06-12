"Нема у нас такої вулиці": Олена Кравець виправдалась за суперечливі жарти "Кварталу 95"

Відома українська комедійна акторка, телеведуча та учасниця "Студії Квартал-95" в новому інтерв’ю розповіла про зміни у своїй кар’єрі, переосмислення життя, кризу середнього віку, а також "темпи персональної дерусифікації".

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Розмова вийшла на YouTube-каналі Емми Антонюк.

"От ви жартували про "случай на Тверской". Я така… Типу, немає такої вулиці в Києві. Я не знаю Твєрскої вулиці. Жарти були про Жириновського, Путіна або про Радянський Союз як про єдину школу, де всі один в одного списували. Якщо обернутися назад, то чи ви дивитесь на це як на буття українки у російському проєкті?" — поцікавилась ведуча.

На що Олена Кравець відповіла: "Ви знаєте, мені хочеться дивитися трохи ширше, аніж: тоді й тепер. Відчуття, що ми були українською командою в російському проєкті… Його не те, що не було. Воно навіть у повітрі не існувало. Про "случай на Тверской" — це просто формула жарту, модель. Бо на цій вулиці стояли певного роду і певної професії жінки — і це був фундамент для історії. На цьому будувався жарт, а це були декорації".

На ремарку від Антонюк про те, що ми не знаємо, приміром, де в Бухаресті стоять такі жінки, Кравець відреагувала досить лаконічно: "Так, але ми грали КВК не в Бухаресті. Це була така наша реальність, в якій ми жили. Така система, яку ми мали в ній жити, а не якось її змінювати".

Олена Кравець Фото: YouTube

Зрештою, відома акторка закликала не наголошувати на таких темах й зазначила, що їй дуже подобається те, як розвивається український гумор зараз. За її словами, він чесний, прямий і гучний.

"Це все про дорослішання. Ми виросли, і гумор теж змінився", — підсумувала Олена Кравець.

Хто така Олена Кравець

Здобула освіту в Криворізькому економічному інституті. Ще під час навчання активно виступала в КВК — це стало початком її творчого шляху. У 1998 році приєдналася до команди "95 Квартал", згодом переїхала до Києва.

Була єдиною жінкою в акторському складі, часто пародіювала відомих політиків, зокрема Юлію Тимошенко та Надію Савченко. Виступала як тренерка у "Лізі сміху" і зіркова учасниця "Танців із зірками" (2019). Неодноразово потрапляла до рейтингу найвпливовіших і найгарніших жінок України (за рейтингами журналів Viva та "Фокус")

Разом з чоловіком Сергієм Кравцем мають трьох дітей: Марію (2003), двійнят Івана та Катерину (2016).

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олена Кравець поділилася зворушливими спогадами про загиблого телеведучого Максима Неліпу, який став на захист України. Зірка, на жаль, не змогла прийти на церемонію прощання, але побачила його у сні.

А також розповіла про спілкування з Володимиром Зеленським.

Крім того, Олена Кравець разом із 22-річною донькою Марією відвідала прем'єру фільму "Відпустка наосліп", що відбулася в кінотеатрі "Оскар" у ТРЦ Gulliver.