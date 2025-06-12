"Нет у нас такой улицы": Елена Кравец оправдалась за противоречивые шутки "Квартала 95"

Известная украинская комедийная актриса, телеведущая и участница "Студии Квартал-95" в новом интервью рассказала об изменениях в своей карьере, переосмыслении жизни, кризисе среднего возраста, а также "темпах персональной дерусификации".

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Разговор вышел на YouTube-канале Эммы Антонюк.

"Вот вы шутили про "случай на Тверской". Я такая... Типа, нет такой улицы в Киеве. Я не знаю Тверской улицы. Шутки были про Жириновского, Путина или про Советский Союз как про единую школу, где все друг у друга списывали. Если обернуться назад, то вы смотрите на это как на бытие украинки в российском проекте?" — поинтересовалась ведущая.

На что Елена Кравец ответила: "Вы знаете, мне хочется смотреть немного шире, чем: тогда и сейчас. Ощущение, что мы были украинской командой в российском проекте... Его не то, что не было. Оно даже в воздухе не существовало. Про "случай на Тверской" — это просто формула шутки, модель. Потому что на этой улице стояли определенного рода и определенной профессии женщины — и это был фундамент для истории. На этом строилась шутка, а это были декорации".

На ремарку от Антонюк о том, что мы не знаем, к примеру, где в Бухаресте стоят такие женщины, Кравец отреагировала довольно лаконично: "Да, но мы играли КВН не в Бухаресте. Это была такая наша реальность, в которой мы жили. Такая система, которую мы должны были в ней жить, а не как-то ее менять".

Елена Кравец Фото: YouTube

В конце концов, известная актриса призвала не акцентировать внимание на таких темах и отметила, что ей очень нравится то, как развивается украинский юмор сейчас. По ее словам, он честный, прямой и громкий.

"Это все о взрослении. Мы выросли, и юмор тоже изменился", — подытожила Елена Кравец.

Кто такая Елена Кравец

Получила образование в Криворожском экономическом институте. Еще во время учебы активно выступала в КВН — это стало началом ее творческого пути. В 1998 году присоединилась к команде "95 Квартал", потом переехала в Киев.

Была единственной женщиной в актерском составе, часто пародировала известных политиков, в частности Юлию Тимошенко и Надежду Савченко. Неоднократно попадала в рейтинг самых влиятельных и красивых женщин Украины (по рейтингам журналов Viva и "Фокус")

Вместе с мужем Сергеем Кравцом имеют троих детей: Марию (2003), двойняшек Ивана и Екатерину (2016).

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Елена Кравец поделилась трогательными воспоминаниями о погибшем телеведущем Максиме Нелипе, который стал на защиту Украины. Звезда, к сожалению, не смогла прийти на церемонию прощания, но увидела его во сне.

А также рассказала об общении с Владимиром Зеленским.

Кроме того, Елена Кравец вместе с 22-летней дочерью Марией посетила премьеру фильма "Отпуск вслепую", которая состоялась в кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Gulliver.