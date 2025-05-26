"На 9-й день": Елена Кравец рассказала, что ей во сне явился покойный Максим Нелипа

Актриса Елена Кравец поделилась трогательными воспоминаниями о погибшем телеведущем Максиме Нелипе, который стал на защиту Украины. Звезда, к сожалению, не смогла прийти на церемонию прощания.

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Об этом Кравец написала на своей странице в Instagram.

В своем обращении Кравец поделилась деталями дружбы с Нелипой и рассказала о сне, который приснился ей на девятый день после его смерти.

Сон о покойном Максиме Нелипе

"Дорогой Макс, не смогла попрощаться с тобой... Но знаешь, мой друг, я и не хочу этого. Я не хочу с тобой прощаться... На девятый день ты приснился мне и весь сон улыбался своей искренней широкой улыбкой", — написала Елена в своем обращении.

Она также вспомнила самые яркие моменты дружбы: "Мы вспоминали с тобой, как жили, когда мир был добрее и когда казалось, что все еще впереди! Как мы встречались почти каждую неделю у вас дома, на даче или у тебя на природе... Как ловко ты рыбачил, как мы варили уху, постоянно шутили из ничего и пели твой любимый "My way". Я проснулась с улыбкой и потом долго грустила. Спасибо тебе за тепло, которое оставляет твоя жизнь в моих и наших воспоминаниях, и пусть тебе там будет так же легко, как нам было рядом с тобой".

Елена Кравец рассказала, что покойный пришел к ней во сне Фото: Instagram

Напомним, церемония прощания с Максимом Нелипой состоялась в столице 23 мая. Провести героя в последний путь пришли родные, товарищи, коллеги по цеху и собратья. Однако среди присутствующих не было семьи телеведущего, а также многих звездных коллег.

Путь Максима Нелипы

Максим стал популярным в 2000-х годах как талантливый телеведущий. Был лицом таких рейтинговых проектов, как "Проиграй миллион" на телеканале ICTV, "Кто там?" на УТ-1 и 1+1, а также "Народная звезда" на канале "Украина".

Телеведущий также демонстрировал свои танцевальные способности в популярном шоу "Танцы со звездами", где выступал в дуэте с профессиональной танцовщицей Еленой Шоптенко. В 2002 году он был ведущим "Черноморских игр".

Максим пошел в армию после начала полномасштабной войны Фото: Facebook

В последние годы своей творческой карьеры Нелипа активно сотрудничал с "Дизель Студио", участвуя в скетчкоме "На троих". Вне работы ведущий увлекался рыболовством и проводил время на природе.

После полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года Максим Нелипа принял решение защищать страну. Сначала он присоединился к территориальной обороне, а затем официально вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Трагическая гибель героя

12 мая 2024 года Максим Нелипа погиб во время выполнения боевого задания. О смерти мужа сообщила его жена Тамара. У телеведущего осталось двое детей — сын Артем и дочь Мария.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Максим Нелипа до войны работал в зоне отчуждения: ездил автобусом, а питался в столовой. Сергей Киреев, гендиректор ГСП "Экоцентр", вспоминает о Максиме, как о человеке, который всегда качественно выполнял свои обязанности, был готов помочь решить проблемы.

В разговоре с журналистом Максим рассказывал о своей жизни, работе и хобби. Он сказал, что не готов бежать из Украины, потому что верит в светлое будущее.

Также мы писали, почему сын погибшего на войне героя не приехал на похороны отца.

Кстати, мы подробно рассказывали о жизни и творчестве Максима Нелипы: что нужно знать о телеведущем, который отдал жизнь за Украину.